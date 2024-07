Tuomas Iisalo et le Paris Basketball, c’est fini. Le coach finlandais sera en NBA la saison prochaine, s’étant mis d’accord avec les Memphis Grizzlies pour un poste d’assistant.

Après avoir conduit le Paris Basketball à la victoire en EuroCup, Tuomas Iisalo avait visiblement envie d’un nouveau challenge et il l’avait confirmé ces dernières semaines. Selon Basketball News, il l’a trouvé de l’autre côté de l’Atlantique, avec un contrat de 3 ans pour seconder Taylor Jenkins chez les Grizzlies.

Comme de nombreux coachs européens avant lui (Scariolo, Messina notamment), Tuomas Iisalo va donc faire la transition entre le Vieux Continent et la NBA, avec l’espoir d’y décrocher un jour un rôle de numéro un.

Le tacticien ne devrait d’ailleurs pas tarder à prendre ses marques chez les Oursons puisqu’il devrait diriger les Grizzlies durant la Summer League de Vegas qui aura lieu du 12 au 22 juillet. L’occasion pour Iisalo de découvrir Zach Edey, le récent numéro 9 de la Draft NBA 2024.

Source texte : Basket News