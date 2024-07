Brook Lopez bientôt transféré par les Bucks ?

Brook Lopez va-t-il quitter les Bucks cet été ? Moins à son avantage cette saison, le pivot de 36 ans pourrait être mis sur la liste des transferts par sa franchise.

Il y a tout juste un an, Brook Lopez sortait d’une saison XXL avec Milwaukee, finissant même sur le podium du DPOY. Malgré un fort intérêt des Rockets à la Free Agency, le frère de Robin était resté dans le Wisconsin, dans la franchise avec laquelle il a remporté le titre NBA en 2021.

12 mois plus tard, l’histoire n’est plus tout à fait la même pour Splash Mountain. Malgré un statut de cadre et de titulaire indiscutable chez les Bucks, Lopez n’est plus intouchable chez les Daims. Si les stats ne sont pas mauvaises (12,5 points, 5,2 rebonds, 2,4 contres), on a senti que le joueur avait pris un petit coup de vieux d’une saison à l’autre, pas aidé il est vrai par une équipe des Bucks qui ne défend plus.

Selon l’insider Gery Woelfl, Milwaukee aurait les deux oreilles bien ouvertes en cas de proposition d’une équipe pour son joueur. Les Bucks exigeraient un premier tour de Draft dans la balance pour leur tour de contrôle, encore sous contrat pour un an moyennant 23 millions de dollars.

Sources claim the Bucks are still very receptive to trading veteran Brook Lopez, but the Bucks’ asking price of a first-round draft pick for a 36-year-old center with a $23M contract is too rich.

— Gery Woelfel (@GeryWoelfel) July 5, 2024

Brook Lopez a beau ne plus être tout jeune (36 ans depuis avril), il pourrait encore rendre de bons services en NBA avec sa grosse défense près du cercle et son profil de pivot shooteur à 3-points. On ne serait pas surpris de voir plusieurs équipes contacter les Bucks. Pourquoi pas les Knicks, qui doivent remplacer Isaiah Hartenstein ? Ou alors les Lakers, avec Anthony Davis qui demande depuis un moment déjà de revenir au poste 4.

Source texte : Gery Woelfl