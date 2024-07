Spencer Dinwiddie, un retour possible à Dallas ?

Libre cet été après une courte pige aux Lakers, Spencer Dinwiddie pourrait signer aux Dallas Mavericks, où il a déjà évolué entre 2022 et 2023.

Si vous êtes fan des Mavs et que vous avez un maillot de Spencer Dinwiddie (étrange idée mais sait-on jamais), ne jetez rien à la poubelle, il pourrait encore servir. Le guard est en effet annoncé comme un possible renfort à Dallas sur cette Free Agency, selon Michael Scotto de HoopsHype.

Passé par Brooklyn puis les Lakers cette saison, Spencer Dinwiddie n’a pas vraiment impressionné les foules et le voilà libre de tout contrat. On ne sait pas si Rob Pelinka compte prolonger le vétéran mais les rares apparitions du joueur avec les Purple and Gold n’incitent pas à l’optimisme. Aussi, on pourrait retrouver Dinwiddie au sein d’une nouvelle équipe à la rentrée, ou peut-être une ex tout simplement.

Avec le départ de Tim Hardaway Jr. , Dallas chercherait à ajouter un peu de scoring à son banc. Spencer Dinwiddie a le profil qui colle pour le poste, même si ses perfs sont souvent irrégulières et qu’il ne défend pas. Entre 2022 et 2023, Dinwiddie avait joué deux demi-saisons avec les Mavs, tournant à 17 points et 5 passes de moyenne en 76 matchs sous la tunique texane. Il avait ensuite été sacrifié pour faire venir Kyrie Irving. Un an et demi plus tard, les deux hommes feront peut-être équipe à Dallas.

Si la piste Spencer Dinwiddie ne prend pas, d’autres noms sont aussi sorti du chapeau. Malachi Flynn, qui sort d’une saison mouvementée (il a joué dans trois équipes différentes) mais qui a fait parler avec son match à 50 points. Dennis Smith Jr. serait une autre piste et lui aussi connait bien l’American Airlines Center, pour y avoir joué sa saison rookie, avant que Luka Doncic ne le pousse vers la sortie. Il apporterait un peu de défense à un backcourt qui en a bien besoin.

Source texte : HoopsHype