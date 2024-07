Après une année du côté des Milwaukee Bucks, Malik Beasley déménage une nouvelle fois et s’en va rejoindre les Pistons, franchise en pleine reconstruction.

Le deal est d’une durée d’un an pour 6 millions de dollars selon Shams Charania de The Athletic. C’est un contrat que Detroit n’aura aucun mal à assumer vu la grosse marge salariale que possède la franchise du Michigan cet été.

Beasley signed for the veteran's minimum with the Bucks last offseason, raising his value in Milwaukee, now lands a contract into Detroit's cap space. The 27-year-old participated in the 3-point Contest at NBA All-Star weekend and shot 41.3 percent from 3-point range last season. https://t.co/KfGjmiO5r2

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2024

Les Pistons récupèrent un vrai sniper, qui reste sur une saison à plus de 41% de réussite à 3-points et qui tourne à 38,5% de loin en carrière. Si son manque d’impact défensif a parfois été pointé du doigt, Malik Beasley va apporter du spacing à une équipe de Detroit qui en a bien besoin. Il amènera également un peu d’expérience aux Pistons, équipe jeune qui tente désespérément de se reconstruire.

L’arrivée de Malik Beasley suit celles de Tim Hardaway Jr. et Tobias Harris. Visiblement, les Pistons du nouveau président Trajan Langdon comptent sur l’arrivée de vétérans pour rendre l’équipe un peu plus respectable après une saison cataclysmique (14 victoires, 28 défaites de suite). La franchise de Detroit a également engagé J.B. Bickerstaff comme nouveau coach le week-end dernier.

Pas sûr néanmoins que tout cela suffise pour hyper les pauvres fans des Pistons…

Source texte : The Athletic