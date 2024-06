Après leur parcours jusqu’en Finales NBA, les Mavericks commencent leurs ajustements d’effectif en lâchant Tim Hardaway Jr., dans la franchise depuis 2019. Ils récupèrent Quentin Grimes.

C’est la bonne Wojbomb de 16h06, les Dallas Mavericks et les Detroit Pistons viennent de raccrocher le téléphone et sont d’accord pour un trade. Voici les détails selon l’insider Adrian Wojnarowski :

Dallas reçoit : Quentin Grimes.

Detroit reçoit : Tim Hardaway Jr. et trois seconds tours de draft (2025 via Toronto et deux en 2028).

Dallas has traded Tim Hardaway Jr. and three second-round picks to Detroit for Quentin Grimes, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024

Tim Hardaway Jr. était l’un des membres les plus anciens de l’effectif des Mavericks. Échangé par les Knicks en 2019, le fils de Tim Hardaway a passé presque six saisons dans le Texas. Malgré sa bonne régulière à 14,4 points et 3,2 rebonds de moyenne cette année, les Playoffs ont mis en évidence ses limites des deux côtés du terrain quand le niveau s’élève. La rumeur d’un trade était insistante, ce sont les Pistons qui l’ont finalement récupéré. Pour Dallas, la manœuvre permet surtout de libérer de la place dans les finances et d’offrir un nouveau deal à Derrick Jones Jr. selon l’insider Tim MacMahon. Les Mavs récupèrent aussi en Quentin Grimes un role player capable d’apporter des choses dans un rôle de 3&D.

Très important également dans ce trade : Dallas crée la place financière nécessaire pour s’asseoir avec Derrick Jones Jr et lui filer un contrat intéressant.

Ça pourrait aller assez vite, il a régalé avec les Mavs cette saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2024

A Detroit, le raisonnement est inverse. Avec de la place dans le cap space, la franchise absorbe les 16 millions annuels de la dernière année de contrat de THJ tout en recevant des picks de draft en retour. Quentin Grimes, arrivé depuis New York au mois de février, n’avait joué que six petits matchs. Les Pistons espèrent sans doute régler leurs soucis de spacing par la même occasion, car le sniper de 32 ans sait comment faire pour trouver la mire.

Quentin Grimes avait été gentiment demandé d’aller à Detroit à la dernière deadline.

Ça reste un rôle player solide capable de bien défendre et rentrer ses trois points. Il pourra aider le banc des Mavs en offrant un nouveau profil défensif assez précieux en Playoffs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2024