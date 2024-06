Ce dimanche 30 juin à minuit, le petit monde de la NBA sera suspendu aux notifications de Shams Charania et Adrian Wojnarowski. Avec l’ouverture de la Free Agency 2024, les agents libres peuvent recomposer le paysage NBA et les rapports de force. Voici les équipes les plus susceptibles d’absorber du contrat, et donc vouées à jouer un rôle important dans l’intersaison.

Le cap des franchises peut varier en fonction des options levées ou non avant la date du 30 juin ou de potentielles prolongations de leurs propres agents libres. Les chiffres utilisés ci-dessus proviennent de Spotrac.

Philadelphia 76ers

Cap space projeté : 55,5 millions

Joel Embiid, Paul Reed et Ricky Council IV sont actuellement les seuls joueurs des Sixers encore sous contrat. Alors que le front-office s’alignera pour prolonger Tyrese Maxey (agent-libre restreint) au tarif maximum, Daryl Morey a déjà prévenu “qu’il n’y aura pas de continuité”. Philly pourrait certes ramener plusieurs de ses propres agents libres (pas Tobias Harris si vous voulez notre avis) mais sera probablement plus actif sur un bon nombre de dossiers, de Paul George à Kentavious Caldwell-Pope en passant par quelques autres. Il y a de place dans les finances avec un bon 50 millions de disponible, il ne reste plus qu’à trouver des candidats.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr., Nicolas Batum, Paul George, DeMar DeRozan, Klay Thompson, OG Anunoby, Kentavious Caldwell-Pope, Gary Trent Jr…

Orlando Magic

Cap space projeté : 49,5 millions

Markelle Fultz, Gary Harris et Chuma Okeke en fin de contrat, le Magic libère de la place dans les caisses avec un duo Franz Wagner – Paolo Banchero encore sous contrat rookie. Après une saison 2023-24 largement réussie et une apparition au premier tour des Playoffs, le besoin est plutôt simple : du shoot. Au-delà de la rumeur Klay Thompson qui a fait son chemin – mais dont le tarif est incertain – le front-office pourrait utiliser son space sur des noms moins ronflants pour régler ses soucis de spacing à la Free Agency. On surveillera aussi les mouvements d’Orlando pour se renforcer à la mène.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Klay Thompson, Paul George, Buddy Hield, Gary Trent Jr., Kentavious Caldwell-Pope, Tyus Jones, D’Angelo Russell…

Oklahoma City Thunder

Cap space projeté : 33,7 millions

En dehors de Shai Gilgeous-Alexandre, seul Lu Dort et Chet Holmgren dépassent les 10 millions de salaire annuel. OKC est une équipe très jeune qui a une brouette de picks de draft et de la place dans le cap space – les 33 millions de Gordon Hayward vont repartir aussi vite qu’ils étaient arrivés. En plus du pick 12 à la Draft 2024, l’objectif de l’été sera probablement d’ajouter plus de profondeur dans la raquette. Avec Chet Holmgren comme unique big man protecteur d’arceau, Sam Presti pourrait tenter un coup aux poste 4 ou 5, mais rien n’est exclu selon les opportunités.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Isaiah Hartenstein, Nicolas Claxton, Derrick Jones Jr., Patrick Williams, Goga Bitadze…

“The Thunder is viewed by NBA sources as the top threat to pry [Isaiah] Hartenstein away from the Knicks in free agency.”

— @SbondyNBA 👀 pic.twitter.com/R0EjtCjNry

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 11, 2024

San Antonio Spurs

Cap space projeté : 21,3 millions

Continuer de construire une équipe compétitive sur le long terme autour de Victor Wembanyama, le plan est clair dans le Texas. Entre la Free Agency et la Draft 2024 (avec les picks 4 et 8), San Antonio doit répondre à deux problèmes principaux. D’abord, il faut du shoot, avec un groupe qui s’est classé 28e de la Ligue en pourcentage derrière l’arc. Ensuite, il faut un meneur de jeu capable de porter le ballon, complémentaire à Wemby et shooteur si possible. Quelques signatures de vétérans sont également dans les petits papiers avec le départ probable d’un Cedi Osman en fin de contrat.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Tyus Jones, D’Angelo Russell, De’Anthony Melton, Nicolas Batum…

Detroit Pistons

Cap space projeté : 64,4 millions

La fin de printemps a été mouvementée, le début d’été pourrait suivre. Exit Troy Weaver (GM) et Monty Williams (coach), le nouveau président des opérations basket Trajan Langdon ne fait pas les choses à moitié. Dans un effectif encore trop pauvre, il a de la place pour offrir plusieurs salaires dans le but de récupérer du shoot et… du talent tout simplement. Le pick 5 – comme le veut la tradition – aura pour but d’ajouter un nouveau jeune à un des noyaux les moins expérimentés de la ligue. L’arrivée de quelques vétérans n’est pas impossible, si tant est qu’un coach soit embauché d’ici dimanche. Selon Shams Charania, Tobias Harris serait dans les petits papiers.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Miles Bridges, Gary Trent Jr., Buddy Hield, Tobias Harris, James Borrego (coach)…

Utah Jazz

Cap space projeté : 38 millions

Le Jazz est dans une situation un peu spéciale. En rebuild mais pas totalement nul – avec un Lauri Markkanen dans son prime dans l’effectif – Utah utilise des joueurs dans tous les sens sans grande continuité depuis le départ de la paire Rudy Gobert – Donovan Mitchell. Avec de la place dans les finances, ils sont une équipe à garder à l’œil pendant la Free Agency. Selon Shams Charania, Tobias Harris serait dans les petits papiers ici aussi.

Les cibles potentielles parmi les agents-libres : Tobias Harris, Tyus Jones, D’Angelo Russell, Gary Trent Jr., Miles Bridges…

“I’m told the Utah Jazz and Detroit Pistons are expected to be the strongest suitors for (Tobias) Harris going into free agency.”@ShamsCharania has an update on a possible Tobias Harris destination pic.twitter.com/AyefdF93BY

— Stadium (@Stadium) June 25, 2024

Sources texte : ESPN, Spotrac