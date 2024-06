TrashTalk revisite la Draft 2023 : qu’auraient fait les franchises NBA il y a un an ?

C’est un exercice toujours fascinant : un an après la Draft NBA, refaire cette dernière en ayant connaissance de la saison réalisée par les rookies dans leur équipe respective. On a forcément une meilleure vision des jeunots, certains ont confirmé pendant que d’autres ont déçu, et ça suffit parfois à rebattre certaines cartes. Voici le classement de la Draft NBA 2023, réalisé en juin 2024.

Pour réaliser ce classement, on a essayé de répondre à la question suivante : si chaque franchise possédait une boule de cristal pour voir comment la saison 2023-24 allait se dérouler, quel joueur aurait-elle sélectionné avec son pick de draft ? Les performances individuelles, le fit dans chaque équipe, et les besoins des franchises en fonction de leur choix sont autant de critères pris en compte.

Choix #1 – San Antonio Spurs : Victor Wembanyama (avant : Victor Wembanyama)

Victor Wembanyama a lâché une saison de folie (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres), il a été élu Rookie de l’Année à l’unanimité, il a terminé meilleur contreur NBA et dans la meilleure équipe défensive de la Ligue. Ça suffit ou on continue ? Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que Wemby ne réponde aux attentes, lui qui était considéré comme le plus grand prospect de l’histoire avant sa draft. Victor est bel est bien le phénomène annoncé. Alors même si les Spurs n’ont pas gagné plus de matchs qu’en 2023, ils ont clairement touché le jackpot. Numéro 1 c’est Wemby, bien évidemment.

Choix #2 – Charlotte Hornets : Brandon Miller (avant : Brandon Miller)

Certains s’étaient foutus de la gueule des Hornets quand ils ont sélectionné Brandon Miller au lieu de Scoot Henderson en deuxième choix. Une décision motivée par la présence du meneur All-Star LaMelo Ball à Charlotte, alors que Scoot semblait représenter un prospect encore plus prometteur que Miller. Mais il faut bien avouer que les Frelons ont eu le nez fin. Pendant qu’Henderson a connu une première campagne globalement compliquée et perturbée par les blessures, Brandon Miller a brillé à l’aile : plus de 17 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne, 37% de réussite à 3-points, un potentiel two-way qui se confirme, tout ça pour une place dans la All-Rookie First Team.

Choix #3 – Portland Trail Blazers : Scoot Henderson (avant : Scoot Henderson)

Oui, Scoot Henderson n’a pas connu une saison facile. Oui, au milieu des blessures et d’une adaptation un peu compliquée, il n’a pas vraiment répondu aux attentes après le départ de Damian Lillard. De là à faire changer l’avis des Blazers sur leur pick numéro 3 ? Pas si vite. N’oublions pas que Scoot Henderson a quand même montré un vrai aperçu de son potentiel lors des dernières semaines de la saison (plus de 16 points et 7 passes de moyenne sur les 20 derniers matchs en tant que titulaire), qu’il reste un phénomène athlétique et un vrai talent au poste de meneur. On attend plus de lui certes, mais en même temps on n’est pas prêts à quitter le wagon. Et les Blazers non plus.

Choix #4 – Houston Rockets : Amen Thompson (avant : Amen Thompson)

Les Rockets ont choisi Amen Thompson il y a an avec leur quatrième choix, ils feraient sans doute de même aujourd’hui. Parce qu’Amen a apporté satisfaction à Houston, participant au renouveau des Rockets qui ont fini par se battre pour une place au play-in tournament avec 41 victoires. Excellent en défense, polyvalent, apportant plus de 9 points et 6 rebonds par soir tout en s’entendant très bien avec la jeune star Alperen Sengun, Thompson coche beaucoup de cases. Malgré ses très grosses limites au shoot, il est le genre de joueur sur lequel le coach Ime Udoka veut construire son projet. Amen Thompson a été élu dans la NBA All-Rookie Second Team.

Choix #5 – Detroit Pistons : Jaime Jaquez Jr. (avant : Ausar Thompson)

En pleine reconstruction, les Pistons espéraient faire un vrai pas en avant cette année. Au lieu de ça, ils ont fait un pas en arrière. Et si Ausar Thompson n’a pas démérité, peut-être qu’un rookie plus “NBA Ready” aurait pu aider l’équipe de Detroit à être un peu plus respectable. Faites entrer Jaime Jaquez Jr. : ailier-arrière de 23 ans, JJJ a montré qu’il était l’un des rookies les plus solides de sa cuvée avec quasiment 12 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne à 49% au tir. Il a été nommé Rookie du Mois dans la Conférence Est à deux reprises, il a terminé dans la NBA All-Rookie Team, et a même participé au Slam Dunk Contest du All-Star Weekend. Mature, possédant de vrais fondamentaux et capable de faire le taf des deux côtés du terrain, Jaquez Jr. est typiquement le genre de jeunots que les Pistons ont besoin pour redevenir respectables.

Choix #6 – Orlando Magic : Dereck Lively II (avant : Anthony Black)

Dereck Lively II a impressionné cette saison (9 points, 7 rebonds, 1,4 contre, deuxième équipe All-Rookie). Avec sa verticalité, il a montré une superbe capacité à protéger le cercle tout en concluant des alley-oops en attaque, sans oublier son gros impact au rebond. Il semble également en avance sur son développement, lui qui a montré une belle capacité à lire le jeu quand il recevait le ballon face au panier. Autant de qualités qui suffisent à convaincre le Magic de le sélectionner. Certes ils ont déjà Wendell Carter Jr. en pivot, mais ce dernier ne possède pas la dimension athlétique d’un Lively. Ce dernier apporterait profondeur à Orlando sur le poste 5 et protection de cercle, boostant ainsi encore un peu plus une défense déjà redoutable.

Choix #7 – Indiana Pacers : Brandin Podziesmki (avant : Bilal Coulibaly devenu Jarace Walker)

Nommé dans la NBA All-Rookie First Team, Brandin Podziemski s’est imposé comme un role player précieux en NBA durant sa première saison. 9 points, 6 rebonds, 4 passes, presque 1 interception, 38,5% de réussite à 3-points, 38 passages en force provoqués (record NBA cette saison), tout ça en apportant une grosse énergie des deux côtés du terrain. Typiquement le genre de rookie qui peut aider une équipe compétitive et ambitieuse comme Indiana. Si on sait que Rick Carlisle n’est pas trop du genre à donner beaucoup de temps de jeu à ses rookies, quelque chose nous dit que le coach vétéran des Pacers aurait bien kiffé avoir un battant comme Podziemski dans son backcourt.

Choix #8 – Washington Wizards : Bilal Coulibaly (avant : Jarace Walker devenu Bilal Coulibaly)

Les Wizards ont récupéré Bilal Coulibaly à la Draft 2023 via un trade avec les Pacers, qui avaient sélectionné Jarace Walker. Interrogez n’importe qui à Washington : si ce pick était à refaire, les Wizards le referaient. Sans enflammer les statistiques, Bilal a réussi son intégration en NBA, s’illustrant notamment en défense et montrant un aperçu très intéressant de son potentiel global. Preuve de la cote qu’il possède dans la capitale : Coulibaly est considéré comme une pièce essentielle du projet de reconstruction de Washington, lui qui est le “seul joueur intouchable” chez les Wizards aujourd’hui.

Choix #9 – Utah Jazz : Ausar Thompson (avant : Taylor Hendricks)

Le Jazz reste sur un ailier, mais mise sur Ausar Thompson à la place de Taylor Hendricks. Thompson a reçu quelques votes pour les All-Rookie Teams après une campagne plutôt solide à 8,8 points, 6,4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 steal de moyenne. Un peu comme son frère jumeau Amen, Ausar apporte polyvalence et défense (mais aussi de grosses limites au shoot), de quoi offrir une pièce intéressante à Danny Ainge dans son projet de reconstruction à Utah. Ausar Thompson a néanmoins terminé sa saison rookie à l’infirmerie à cause d’un caillot sanguin, ce qui n’est jamais très rassurant. Heureusement, Thompson devrait pouvoir être de retour à 100% en tant que sophomore.

Choix #10 – Dallas Mavericks : Trayce Jackson-Davis (avant : Cason Wallace devenu Dereck Lively II)

Quand les Mavs ont abordé la Draft NBA 2023, ils avaient comme principal objectif de se renforcer en défense et dans la raquette. Au vu de la très belle campagne rookie de Trayce Jackson-Davis, ce dernier est leur homme. S’il est plus petit qu’un Dereck Lively II, Jackson-Davis est un pivot athlétique qui a réussi à dunker sur Victor Wembanyama tout en tournant à plus d’un contre par match en moins de 17 minutes de moyenne. Du sérieux ! Vous ajoutez à ça une belle maturité liée à un cursus prolongé à l’université (4 ans NCAA, 24 ans), une vraie solidité défensive et une belle intelligence de jeu, et vous obtenez un jeune pivot qui coche beaucoup de cases pour renforcer les Mavs de Luka Doncic.

Choix #11 – Orlando Magic : Cason Wallace (avant : Jett Howard)

Renforcer le backcourt, et notamment la mène, c’est la mission principale à Orlando. Misant sur Anthony Black avec le sixième pick à la Draft NBA 2023, le Magic change de fusil d’épaule. Cason Wallace et Keyonte George sont disponibles en pick #11 et c’est vers le premier que se dirige l’équipe floridienne. Avec ses belles qualités défensives, Wallace correspond parfaitement à l’identité du Magic. Mieux que ça, il apporte un spacing indispensable au Magic depuis le backcourt avec ses 42% de réussite à 3-points, et peut évoluer sans ballon aux côtés de Paolo Banchero et Franz Wagner. Pas loin d’être parfait comme fit !

Choix 12 – Oklahoma City Thunder : Keyonte George (avant : Dereck Lively II devenu Cason Wallace)

Cherchant un meneur à la Draft 2023 pour renforcer sa profondeur au poste 1, le Thunder décide d’utiliser son pick sur Keyonte George. Combo guard très talentueux offensivement, George reste sur une campagne à 13 points et 4 passes de moyenne. Une belle production, même s’il a souvent été irrégulier. Une production qui lui a permis de décrocher une place dans la deuxième meilleure équipe des rookies. Quand on connaît la capacité de Keyonte à évoluer à la fois avec et sans le ballon, on se dit qu’une association avec des extérieurs comme Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams pourrait faire des étincelles.

Choix #13 – Toronto Raptors : Cam Whitmore (avant : Gradey Dick)

Le soir de la Draft NBA 2023, Cam Whitmore – projeté lottery pick – n’a pas arrêté de chuter jusqu’à tomber à la 20e place. La faute à des doutes sur son état de santé et un processus pre-draft pas très bien géré. Ces doutes, Whitmore a réussi à les balayer en partie. Avec 12 points de moyenne en 19 minutes, il s’est montré productif, spectaculaire et même plutôt adroit à 3-points (36%) en tant que rookie. De quoi faire un bond dans une re-draft et convaincre les Raptors de le choisir en pick 13 (Whitmore aurait même pu grimper dans le Top 10 avec un échantillon plus grand, seulement 47 matchs cette année on le rappelle). Avec les transferts de Pascal Siakam et OG Anunoby en cours de saison, y’a de place sur les ailes pour développer Whitmore aux côtés de Scottie Barnes.

Choix #14 – New Orleans Pelicans : GG Jackson (avant : Jordan Hawkins)

Comme Cam Whitmore, GG Jackson s’est imposé comme un steal de la Draft NBA 2023 au cours de sa saison rookie. Initialement sélectionné en milieu de deuxième tour, Jackson a lâché une très belle campagne à 14 points et 4 rebonds de moyenne (presque 36% de réussite du parking), le tout en seulement 26 minutes. GG a tout simplement été l’un des rookies les plus productifs de sa classe, à tel point qu’il se transforme en lottery pick dans une re-draft ! Les Pelicans, intrigués par son potentiel, jettent ainsi leur dévolu sur lui pour avoir une assurance supplémentaire en cas de blessure des ailiers Zion Williamson et Brandon Ingram. Remplacer des joueurs blessés, c’est justement le rôle que Jackson possédait à Memphis, équipe largement affaiblie par les blessures et qui n’a pas joué grand-chose.

Et votre classement à vous, c’est quoi ?