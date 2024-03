Sélectionné en cinquième choix de la Draft NBA 2023, le rookie des Pistons Ausar Thompson terminera la saison à l’infirmerie. La cause de son forfait ? Un caillot sanguin lui a été détecté.

Dès que les termes “blood clot” ou “caillot sanguin” sont employés, on ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour le joueur concerné. Le All-Star Chris Bosh a dû mettre un terme à sa carrière à 33 ans, celle du jeune pivot Christian Koloko (ancien Raptor) est directement menacée, tandis que Brandon Ingram a dû arrêter sa saison 2018-19 avant de recevoir l’autorisation de rejouer.

Aujourd’hui, si l’on en croit le dernier communiqué des Pistons, c’est donc Ausar Thompson qui doit dire stop pour les mêmes raisons.

Une nouvelle forcément troublante, mais la carrière du rookie de Detroit ne semble pas menacée. En effet, une fois le caillot sanguin traité, Thompson devrait pouvoir recommencer les activités basket à la fin de la saison régulière en vue d’un retour à 100% pour la campagne 2024-25.

Le cinquième choix de la dernière Draft tourne cette année à 8,8 points, 6,4 rebonds, 1 contre et 1 interception de moyenne en 63 matchs (38 comme titulaire, 25 minutes par soir). Des débuts encourageants pour Ausar, pas mal responsabilisé au niveau des tâches défensives dès sa première saison.

The Pistons say both Ausar Thompson and Isaiah Stewart will miss the final 14 games of Detroit’s season. pic.twitter.com/qLlYu1aIpD

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 20, 2024

En plus de Thompson, les Pistons termineront la saison sans Isaiah Stewart. Ce dernier n’a frappé personne mais s’est blessé aux ischios-jambiers lors du dernier match contre Boston.

Source texte : Pistons / Marc Stein