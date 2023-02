La trade deadline n’attend pas ! Ce sont les Warriors qui bougent cette fois ci, et qui abandonnent officiellement le projet James Wiseman en l’envoyant à Detroit. Saddiq Bey est récupéré par les Hawks, qui envoient cinq seconds tours de Draft en Californie pour boucler la boucle. Du renfort pour les uns, des économies pour les autres… on récapitule !

C’était un petit fiasco, c’est désormais un échec tout ce qu’il y a de plus criant. James Wiseman vient d’être envoyé chez les Pistons, qui auront sans doute à coeur de mieux exploiter – tout du moins développer – James que les Warriors. Pour s’offrir une interrogation très interrogative, Detroit s’est délesté de Saddiq Bey, qui était lui plutôt une certitude. C’est d’ailleurs très rare qu’un numéro 2 de Draft soit échangé pour “si peu”. Kevin Knox est également envoyé à Golden State, mais devrait être bougé très rapidement.

Sauf que voilà, les Warriors sont déjà bien au dessus de la luxury tax, et ne peuvent pas accueillir un nouveau contrat dans leur masse salariale déjà très lourde. C’est donc vers Atlanta que s’envole Saddiq, sacré bon coup réalisé par la clique de Trae Young. De quoi faire bouger John Collins dans l’heure ? Affaire à suivre de près. Les Dubs récupèrent donc cinq seconds tours de Draft d’Atlanta, une optimisation financière pure et dure réalisée par les Californiens. D’après Shams Charania, l’équipe de Stephen Curry serait actuellement en train de chercher à faire venir OG Anunoby.

