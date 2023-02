Darius Bazley file aux Suns : Dario Saric et un second tour de Draft partent à OKC !

Ça bouge encore du côté de Phoenix ! Darius Bazley est récupéré en provenance du Thunder. Dario Saric et un second tour de Draft sont envoyés à OKC !

Après Kevin Durant la nuit dernière, les Suns continuent leur mue. Annoncé dans les rumeurs depuis un moment, Dario Saric quitte l’Arizona. Le Croate est envoyé à OKC avec un pick pour faire venir Darius Bazley selon Shams Charania de The Athletic.

The Oklahoma City Thunder are trading Darius Bazley to the Phoenix Suns for Dario Saric and a second-round pick, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Côté Suns, on récupère un joueur jeune (22 ans), à développer, qui avait montré quelques bouts de promesses sur ses premières saisons à OKC entre grosses qualités athlétiques et taf défensif. Trop irrégulier et un peu léger en attaque, le joueur a vu son temps de jeu fondre cette saison. Il sera intéressant de voir si les Suns réussissent à lui faire passer un palier alors qu’il arrive sur la fin de son contrat rookie (free agent protégé à l’intersaison). Avec les départs de Cam Johnson et Mikal Bridges, il y aura peut-être moyen de récupérer quelques minutes sur les ailes dans l’Arizona.

Côté OKC, on met la main sur un vétéran mais surtout sur un nouveau pick à ajouter à la très, très longue collection de Sam Presti. Sportivement parlant, on va voir ce que fait le GM avec Saric. Coupé pour le laisser rejoindre un contender ? Conservé pour jouer au grand frère du vestiaire pendant quelques mois avant de tester le marché cet été ? À suivre.

Dario Saric va chaperonner la jeunesse du Thunder pendant que Darius Bazley tentera de se relancer à Phoenix. Pas le trade le plus fou de la soirée mais y’a pas de petit deal à la Deadline.

Source texte : Shams Charania / The Athletic