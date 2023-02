Les Hawks envoient Justin Holiday et Frank Kaminsky à Houston et récupèrent en échange Garrison Matthews et Bruno Fernando. Un échange aussi anecdotique que le bilan cumulé des deux franchises cette saison.

Comme le dit le dicton (ou pas), il faut bien des trades pourris pour donner de la valeur aux gros échanges. Bah ouais, en parallèle des news qui sont tombées ces dernières heures, comme l’envoi de Kevin Durant aux Suns, ou bien l’échange à 3 entre les Lakers, le Jazz et les Wolves, la planète basket a aussi le droit aussi à ce genre de transfert complètement insignifiant. Toutefois, chers die-hard fans de H-Town ou des Pigeons, vous pouvez vous consoler car vous aurez aussi le droit à votre heure de gloire, puisque les Hawks envoient Justin Holiday et Frank Kaminsky aux Rockets. Ces derniers choppent en retour Garrison Matthews, Bruno Fernando et deux picks de Draft de 2ème tour. Wow.

The Hawks are trading Justin Holiday and Frank Kaminsky to Houston for Garrison Matthews and Bruno Fernando, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Pour les Hawks, il s’agit surtout de faire de la place dans le budget. Matthews et Fernando grattaient auparavant le banc de la pire équipe de la ligue, et seront peut-être bien coupés. Quant aux Rockets, l’idée est d’aller chercher le plus de tours de Draft possible, dans le but de reconstruire la franchise lentement mais sûrement. Holiday et The Tank pourraient par ailleurs intéresser des contenders à quelques heures de la deadline, car la piraterie n’est jamais finie.