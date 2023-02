Quelle nuit, quelle nuit ! Après le transfert de Russell Westbrook, c’est désormais Kevin Durant qui vient de faire ses valises pour Phoenix. La star des Nets signe par la même occasion la fin du projet de titre à Brooklyn, et provoque un séisme sur la planète basket !

Bon sang. Il est 7h06. Calme tranquille à la rédac’, puis un cri. Puis deux, puis ça court dans tous les sens. Kevin Durant vient d’être transféré chez les Suns. Assurément le plus gros transfert de 2023 pour le moment. Il file dans l’Arizona contre – accrochez-vous bien – Mikal Bridges, Jae Crowder, Cam Johnson et 4 premiers tours de Draft non protégés en 2023, 2025, 2027 et 2029. Bon sang, c’est quoi ce BORDEL.

The Nets are trading Kevin Durant to the Phoenix Suns for a package including Mikal Bridges, Cam Johnson, four first-round picks and additional draft compensation, league sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/fJoFHv3i7M — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Actuellement blessé, Kevin Durant ne devrait pas retrouver les parquets avant au moins dix jours. Les Suns réalisent ici un coup de poker monstrueux, orchestré par Mat Ishbia, le nouveau propriétaire de la franchise. L’objectif est clair : all in total sur le titre, dès cette année. Sans doute lassé du bazar monstrueux de Brooklyn depuis maintenant une saison et demi, KD s’est finalement lui aussi désisté.

Quelques jours après Kyrie Irving, c’est donc le deuxième atout majeur des Nets qui file à l’Ouest, pour tenter de décrocher une nouvelle bague après son doublé avec les Warriors en 2017 et 2018. En parlant des Nets, ceux-ci récupèrent l’hypothèque des Suns sur la décennie en cours. Des picks non protégés à tout va, ainsi qu’une partie du coeur de jeu des Cactus. Est-ce que cela bougera avant ce soir ? Mystère et boule de gomme.

🚨 TRANSFERT OFFICIEL SUNS :

– KEVIN DURANT NETS :

– MIKAL BRIDGES

– CAM REDDISH

– 4 PREMIERS TOURS DE DRAFT 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/iZW3z6KQUD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Kevin Durant est aujourd’hui l’un des attaquants les plus foudroyants de la NBA et même de la planète basket toute entière. Avec ce transfert, les Suns réalisent un coup énorme. Le titre est à portée de tir ? Il faudra faire avec la santé fragile du Kevin, mais le projet vient de monter en gamme très fort d’un seul coup. Mais bon sang, WHAT THE ..?

Source : ESPN, Shams Charania