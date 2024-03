Petit évènement cette nuit (mais alors tout petit) à l’occasion du match entre les Suns et les Rockets. Car pendant que le vénérable Amar’e Stoudemire recevait des honneurs locaux et que Bradley Beal et Jalen Green s’envoyaient des mornifles, Kevin Durant est entré à pas de velours dans un sympathique Top 10 all-time.

Un étonnant 5/8 sur la ligne ce soir, c’est très rare pour un mec tournant à quasiment 90% en carrière, mais donc cette entrée à tâtons dans le Top 10 all-time des joueurs ayant inscrit le plus de lancers-francs dans leur carrière NBA, dans un classement au sommet duquel Karl Malone semble ne pas être prêt d’être détrôné.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 10th all-time in free throws made! pic.twitter.com/sxRKsmYNJs

Première réflexion à voix haute ? Tiens, un classement qui n’est pas dominé par LeBron James. Deuxième note à nous-même, c’est vrai qu’il est quand même plus facile d’y arriver quand on tourne à 88,5% en carrière et quand on est – de surcroît – déjà l’un des dix meilleurs scoreurs tout court de l’histoire. Rien de bien illogique donc et au moins quelque chose de positif à retenir de cette soirée pour KD, lui qui n’a pu que constater la maladresse de Fabien Lemoine Grayson Allen ou subir les décibels de Dillon Brooks pendant 48 minutes.

C’est toujours ça hein.