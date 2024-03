Kevin Durant : “J’ai confiance en nos chances contre n’importe qui”

6èmes à l’Ouest, les Suns sont toujours en quête de leur meilleur niveau mais cela n’inquiète pas Kevin Durant pour autant. L’ailier All-Star voit du mieux dans le jeu de son équipe et compte bien jouer crânement sa chance une fois arrivé en Playoffs.

La saison des Suns est loin d’être un long fleuve tranquille mais Phoenix reste néanmoins dans le bon wagon pour les Playoffs avec pour le moment une sixième place à l’Ouest. Avec des joueurs comme Devin Booker, Kevin Durant ou encore Bradley Beal (s’ils tiennent sur leurs deux jambes), Phoenix aura encore une bonne tête d’épouvantail au printemps mais la franchise de l’Arizona semble malgré tout un ton en-dessous des principaux cadors à l’Ouest. Dur de vraiment savoir quel est le vrai niveau de ce groupe, capable d’aller gagner à Denver (sans Devin Booker) mais aussi de perdre deux fois face aux Rockets en l’espace de dix jours.

Interrogé par Chris Haynes de Bleacher Report, Kevin Durant a fait part de son optimisme sur les progrès montrés par les Suns ces dernières semaines. L’ailier sait qu’il reste beaucoup de travail à accomplir pour revenir au sommet de la Ligue mais il veut croire en son équipe.

“Je crois en cette équipe et nous croyons les uns en les autres. Oui, jouer avec Brad [Beal] et Book est nouveau, mais en ce qui concerne le jeu lui-même, j’ai tout vu dans cette ligue. Je veux juste nous voir continuer à progresser en tant que groupe. J’aime notre alchimie. Pas seulement nous trois, mais toute l’équipe. “Je pense que nous commençons à construire quelque chose et à trouver une identité. Et cela prend du temps. Nos coachs font du bon travail. Je ne promets rien, mais j’ai confiance en nos chances contre n’importe qui.”

Un message de confiance qui doit probablement faire plaisir à ses coéquipiers mais Phoenix semble quand même partir avec un train de retard sur la concurrence au moment d’écrire ces lignes. Les Nuggets restent bien sûr le grandissime favori à l’Ouest mais il ne faut pas oublier non plus les valeurs montantes que sont les Wolves et le Thunder, ou encore la formidable force de frappe des Clippers. Les Suns sont expérimentés, talentueux et capables de lutter contre n’importe qui lorsqu’ils sont sur la même longueur d’ondes. Peuvent-ils le faire sur l’intégralité d’une campagne de Playoffs ? Cela reste une autre histoire.

Si les Suns veulent prouver qu’ils ont les armes pour jouer la gagne, le calendrier leur offre justement une magnifique occasion de le faire. Sur les 19 matchs qu’ils doivent encore jouer, les cactus affronteront deux fois les Celtics, deux fois les Wolves, deux fois les Clippers mais aussi le Thunder, les Nuggets et les Bucks. Un véritable marathon de cadors qui permettra d’en savoir un peu plus sur les chances de Phoenix après le 10 avril.

Source texte : Bleacher Report