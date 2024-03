Les Denver Nuggets ne visiteront pas la Maison Blanche après leur titre NBA de juin dernier. N’y voyez pas là un message politique, les calendriers entre les deux parties n’ont simplement pas réussis à s’accorder. Joe Biden ne rencontrera pas Nikola Jokic, tant pis pour lui.

Le programme des Denver Nuggets était censé être le suivant :

17 mars : match à Dallas contre les Mavericks

18 mars : serrage de pinces avec Joe Bider à Washington D.C

19 mars : Match à Minneapolis contre les Timberwolves

Au-delà du fait que cet emploi du temps pourrait filer une syncope à Greta Thunberg, Chris Haynes de The Athletic nous informe que Mike Malone et son staff ont décidé que ce n’était pas une bonne idée dans un contexte de course à la première place de la Conférence Ouest. Un rendez-vous avec Joe Biden, ça se manque, un avec Anthony Edwards, certainement pas.

Les Denver Nuggets sont actuellement troisièmes de l’Ouest, à une petite victoire des leaders, les Minnesota Timberwolves. Ce match pourrait avoir une vraie incidence sur le classement et se rendre de l’autre côté des Etats-Unis pour une visite de cordialité n’est pas le meilleur moyen de le préparer.

La rencontre entre Jamal Murray, ses copains et le président des Etats-Unis était originellement prévue pour fin janvier, mais la Maison Blanche avait dû reporter l’événement. Comme s’ils avaient d’autres choses plus importantes à faire …

Les deux parties ont montré tour à tour qu’elles n’étaient pas la priorité de l’autre et à l’image d’un date à moitié souhaité, ça a fini par s’annuler.

Les équipes championnes étaient pourtant de retour à la Maison Blanche depuis 2021 et la fin de la présidence de Donald Trump. Fin 2024, les élections pour élire le prochain dirigeant des Etats-Unis auront lieu et en fonction du résultat du scrutin, les stars NBA pourraient (à nouveau) attendre quelques années avant de remettre un pied à Pennsylvania Avenue.

Source texte : Chris Haynes / The Athletic