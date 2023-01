Les Golden State Warriors, champions NBA 2022, étaient invités hier à la Maison Blanche pour fêter leur titre de la saison dernière.

C’est une étape incontournable pour les champions NBA : rendre une petite visite au POTUS en guise de célébration quelques mois après avoir soulevé le trophée Larry O’Brien. Déjà présents à la Maison Blanche après leur titre de 2015, les Warriors ont effectué leur retour à Washington, alors que la tradition s’était estompée ces dernières années lors du mandat de Donald Trump. Les Dubs y ont ainsi rencontré le président Joe Biden, qui a félicité la franchise californienne pour son titre obtenu face aux Celtics, le 4e en huit ans.

“Les Golden State Warriors seront toujours les bienvenus à la Maison Blanche. Ils reflètent l’Amérique par leur style de jeu, en mouvement constant, avec une liberté individuelle et une personnalité qui se rassemblent en une seule équipe, une équipe qui joue avec joie, avec la volonté de donner le meilleur d’elle-même.” – Joe Biden lors de son discours.

Le président américain a également qualifié Stephen Curry comme “un des plus grands sportifs de notre époque”.

Stephen & The President pic.twitter.com/zYSLUo2ZFh

Pour la vice-présidente Kamala Harris, native d’Oakland et fan des Warriors depuis longtemps, c’est un événement particulier, elle qui a vécu la dynastie Warriors de près.

“En tant que fille très fière d’Oakland, en Californie, c’est une immense fierté personnelle pour moi, en tant que vice-présidente des États-Unis, de dire que la Dub Nation est dans la place. J’ai un maillot personnalisé des Warriors que je garde à la maison. Il est un symbole de cran, de détermination et de travail d’équipe”.

Les deux plus hautes personnalités des États-Unis ont chacun reçu un maillot floqué à leur nom. Stephen Curry a offert un maillot personnalisé à Joe Biden, floqué du numéro 46 (pour le 46e président), Kamala Harris a quant à elle reçu un maillot avec le numéro 1 dans le dos (pour la fan numéro 1 de la franchise).

The 2022 NBA champion Golden State Warriors at the White House. pic.twitter.com/ivsclGhef8

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 17, 2023