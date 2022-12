Arrêtée à l’aéroport de Moscou en février 2022 suite à la découverte d’une huile de cannabis dans ses bagages, et détenue par les autorités russes depuis, la joueuse américaine Brittney Griner va enfin retrouver la liberté. Les gouvernements des deux pays auraient conclu un échange de prisonniers, permettant le rapatriement de la star WNBA.

Libre, enfin…

Il aura fallu attendre dix mois mais cette fois c’est la bonne, Brittney Griner va pouvoir retrouver le sol américain et ses proches. Jugée pour possession de cannabis, la célèbre joueuse avait écopé en août dernier d’une peine de neuf ans et demi d’emprisonnement, assortie d’une amende d’un million de roubles. Depuis, la question ne cessait de revenir en boucle : le président Joe Biden allait-il réussir à négocier avec la Russie pour obtenir le retour de la joueuse aux États-Unis ? Des négociations rendues évidemment difficiles par le passif entre les deux pays et la crise de la guerre en Ukraine, qui a remis de l’huile sur un feu qui n’avait pas besoin d’être attisé. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce dossier, vous pouvez vous reporter au papier réalisé en mai dernier par nos soins.

Évidemment, du côté de ses proches et des principaux acteurs de la WNBA, à commencer par ses coéquipières de Phoenix, la mobilisation fut complète pour exiger la libération de la joueuse. Plusieurs stars de NBA comme Stephen Curry et LeBron James (entre autres) ont également pris la parole pour appeler à des négociations et à la remise en liberté rapide de Griner. Une pétition de plus de 400 000 signatures et de nombreux appels sur les réseaux sociaux ont également eu lieu, avec notamment la création d’un Hashtag “We are BG”. Le 9 novembre dernier, soumis à une grosse pression de l’opinion publique, le président Biden avait rappelé sa détermination à la faire libérer et à la ramener au pays. Un mois plus tard, le POTUS semble avoir rempli sa mission. Selon NBC Sports, la Russie et les États-Unis viennent de conclure un échange de prisonniers, les USA ayant accepté la libération de Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe contre le retour de Brittney Griner.

BREAKING: WNBA star Brittney Griner has been freed from Russia in a prisoner swap for an arms dealer. https://t.co/pYGmO4El8U — NBC News (@NBCNews) December 8, 2022

Une information validée par le compte Twitter du locataire de la maison blanche, qui confirme avoir parlé avec Griner et qu’elle est actuellement dans l’avion du retour vers les États-Unis. Un sacré soulagement pour ses proches après de nombreux mois d’attente et de peur.

Moments ago I spoke to Brittney Griner. She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Presque dix mois après son arrestation en Russie, Brittney Griner est à nouveau une femme libre. La fin d’un long calvaire pour la joueuse, qui va enfin pouvoir retrouver les siens et reprendre le cours de sa vie.

Source texte : NBC Sports / @POTUS