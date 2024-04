Cette nouvelle n’arrive pas dans le meilleur des timings au vu du match très compliqué livré par D’Angelo Russell hier soir face aux Denver Nuggets, mais le meneur de jeu des Lakers viserait un meilleur contrat la saison prochaine. Sauf surprise, “D-Lo” refusera sa player option et deviendra agent libre cet été.

D’Angelo Russell a signé l’été dernier un contrat de 36 millions de dollars sur deux ans du côté des Los Angeles Lakers. Une première saison garantie et une deuxième sous forme de player option. Selon Brian Windhorst, journaliste pour ESPN, le meneur de jeu devrait la refuser afin de devenir agent libre cet été.

D’Angelo Russell will likely turn down his player option and become a free agent this summer, per @WindhorstESPN

(h/t @LakersDailyCom ) pic.twitter.com/h26haaydVT

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 26, 2024

L’ancien All-Star a réalisé une très belle saison régulière en Californie, tournant à 18,0 points, 6,3 passes et plus de 41% derrière l’arc en moyenne. Il s’imagine donc pouvoir signer un contrat au montant plus élevé que les 18,7 millions qui lui sont promis à Los Angeles.

Malheureusement pour lui, sur le début de ces Playoffs 2024, D’Angelo Russell n’a pas fait remonter sa cote, bien au contraire.

Sur trois matchs contre les Denver Nuggets, le joueur de 28 ans en a réussi qu’un, le deuxième, mais a été désigné comme le principal coupable des deux autres défaites. Hier soir, lors du Game 3, il n’a pas inscrit le moindre point, étouffé notamment par la pression de Kentavious Caldwell-Pope.

À l’été, un meneur talentueux capable d’organiser le jeu et d’allumer la mèche de loin intéressera forcément quelques équipes. Mais peut-être pas les contenders et peut-être pas à un salaire beaucoup plus élevé que celui qu’il touche cette saison. S’il a ces ambitions, D’Angelo Russell ferait bien de relever sérieusement la barre en Playoffs et vite, car l’aventure pourrait ne plus durer très longtemps.

Source texte : Brian Windhorst