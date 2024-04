D’Angelo Russell, un zéro pointé au pire moment

Symbole de la nouvelle défaite des Lakers face aux Nuggets, D’Angelo Russell est passé au travers du Game 3 de cette nuit à Los Angeles. Un zéro pointé alors que son équipe était dos au mur, clairement ça fait tache, surtout que ce n’est pas la première fois…

D’Angelo Russell faisait partie des principaux facteurs X de cette série entre les Nuggets et les Lakers. Déjà parce qu’il restait sur une très bonne saison régulière, avec 18 points de moyenne à plus de 41% de réussite à 3-points. Ensuite parce que c’est lui qui doit apporter en premier lieu un soutien offensif au duo LeBron James – Anthony Davis. Avec un DLo performant en Playoffs, les Lakers peuvent théoriquement faire transpirer un peu le champion en titre.

Sauf que “DLo performant en Playoffs”, c’est une phrase qu’on ne prononce pas souvent. Voici sa performance de la nuit :

D'Angelo Russell in Game 3 vs. the Nuggets:

◽️ 0 PTS

◽️ 0/7 FG

◽️ 0/6 3-PT FG pic.twitter.com/hyxDJDLuHW

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 26, 2024

Ouch, ça pique. Ça pique tellement que certains fans des Lakers ont commencé à le siffler. Pour ne rien arranger, on a vu DLo rester à l’écart lors d’un huddle en fin de match, avant de quitter la salle sans même répondre aux questions des journalistes.

Bref, un zéro pointé sur toute la ligne.

La performance de DLo est d’autant plus frustrante pour les fans des Lakers que Russell restait sur un match à 23 points dans le Game 2, avec 7 banderilles de loin. Certes, ses quatre turnovers étaient bien crades et ça a fini par coûter le match à Los Angeles (entre autres), mais c’était un motif d’espoir après son 6/20 au Game 1. Russell avait d’ailleurs tellement repris la confiance qu’il a annoncé une perf’ similaire dans la troisième manche…

Oh non https://t.co/e1qPWAHZH3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2024

Lors des Finales de Conférence 2023 contre Denver, D’Angelo Russell avait vu ses minutes baisser assez drastiquement. Notamment à cause de ses limites défensives, mais aussi à cause de son manque d’impact en attaque (6,3 points et 3,5 passes à 32% au tir sur la série). Parce que quand D’Angelo Russell ne met pas ses tirs et/ou ne trouve pas de solutions pour ses copains (2 assists cette nuit), et bah très vite il ne sert plus à grand-chose sur un parquet. Encore plus à ce stade de la saison. Cette nuit, Russell n’a d’ailleurs joué que 24 minutes (20 pour Gabe Vincent, 22 pour Spencer Dinwiddie).

On a donc une grosse impression de déjà-vu, et on se demande quel rôle aura Russell dans le must-win game de samedi.

Y’en a pour tout le monde, LeBron inclus. Darvin Ham inclus. Austin Reaves et Rui Hachimura inclus. AD inclus. Gabe, Taurean, Hayes, tout le monde.

D’Angelo est la cible facile et logique car il a été zéro pointé, mais c’est toute l’équipe qui quit. C’est démoralisant au…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2024