Donovan Mitchell a marqué… 89 points sur les Game 6 et 7 face au Magic !

Donovan Mitchell avait tout donné dans le Game 6 pour tenter de qualifier les Cavaliers face à Orlando. Cela n’avait pas suffi, alors il a remis le couvert dans le Game 7 ce dimanche. Un monstre.

50 points dans la sixième manche, 39 dans le match décisif ce dimanche. Pas besoin de sortir la calculette, ça fait bien 89 points marqués en deux matchs, les deux matchs qui ont bouclé la série du premier tour entre Cleveland et Orlando.

C’est très très fort, et c’est même historique.

Durant la rencontre de ce dimanche soir, ESPN est allé fouiller dans les archives pour voir quel était le record de points marqués par un joueur dans les Game 6 et 7 d’une série de Playoffs.

Ah oui quand même pic.twitter.com/KZpkPn1LuT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2024

Ce record, il est de 90 points, et est détenu par Allen Iverson. C’était lors des Finales de Conférence Est 2001 entre Philadelphie et Milwaukee. The Answer avait planté 46 puis 44 points pour porter les Sixers vers les Finales NBA. Finales NBA durant lesquelles il marquera… 48 points dès le Game 1 face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Pas un hasard si AI a été élu MVP cette année-là.

Donovan Mitchell échoue donc à un petit point du record d’Iverson. Et même si ce n’était qu’au premier tour des Playoffs contre une équipe d’Orlando inexpérimentée, ça reste une performance épique de la part de Spida. Souvent malmenés par la solide défense d’Orlando, les Cavs ont eu besoin de TOUS les points de Mitchell pour ressortir gagnants de cette série.

_________

Source stat : ESPN / NBA TV

Allen iverson game 7 eastern conference finals Vs the bucks to send the sixers to their 1st ever finals in like 18 or 20 years

44 pts

7 ast

6 rbs

52% from the field

67% from 3

Played 44 out of 48 mins pic.twitter.com/iREAhkRCbw https://t.co/MThcZBBrtb

— Jamal Cristopher (@JamCristopher) September 21, 2023