On aura deux Game 7 ce dimanche, la magie des Playoffs à son paroxysme

Avec la victoire des Pacers la nuit dernière, on tient officiellement notre deuxième Game 7 pour ce dimanche. De quoi valider un peu plus ces Playoffs 2024, si intenses et imprévisibles.

Vous pouvez demander à n’importe quel fan NBA, rien ne vaut un Game 7 de Playoffs. 48 minutes pour décider de l’issue d’une saison, deux équipes qui se connaissent par cœur après une série acharnée, des finish souvent épiques qui permettent d’écrire les légendes (ou les chutes) des uns et des autres. C’est la magie des Playoffs, l’intensité ultime entre deux équipes qui doivent choisir entre qualification pour le tour suivant ou réservation des billets pour Cancun.

Et cette saison encore, on va être gâté. Si le premier tour des Playoffs n’avait abouti qu’à un seul Game 7 (Cleveland – Orlando), on est déjà assuré d’en avoir deux ce dimanche, en attendant le résultat de Mavs – Thunder ce samedi soir.

Knicks – Pacers et Nuggets – Wolves, ce sont les définitions des séries qui tournent dans tous les sens, avec des victoires à l’extérieur, du trashtalking, et des dynamiques qui changent d’une nuit à l’autre. Qui peut dire aujourd’hui le nom des futurs qualifiés pour les Finales de Conférence ? Personne. Denver et New York parce qu’ils jouent à domicile ? Les Wolves ont déjà gagné à la Ball Arena et peuvent donc recommencer. Les Pacers quant à eux ont plus de fraicheur et moins de blessés que les Knicks. Plutôt le cœur du champion Nuggets ou l’étoile montante Minnesota avec Anthony Edwards ? Les tripes et l’âme des Knicks ou la furia Pacers ? 4 équipes, seulement deux billets pour aller rejoindre le dernier carré. On va peut-être assister aux meilleurs matchs de ces Playoffs 2024 ce dimanche soir, c’est tout simplement IMMANQUABLE.

Horaires des Game 7 de ce dimanche :

21h30 : Knicks – Pacers

2h : Nuggets – Wolves