Pacers – Knicks (116-103) : Indiana s’offre un Game 7 face à une équipe de New York… épuisée

Forcés à l’exploit face aux Knicks pour arracher un Game 7, les Pacers – chez eux – ont réussi à remporter un match qui s’est réellement décanté dans le deuxième quart-temps. Indiana a passé la seconde, New York n’a pas suivi, comme (très) fatigué… et il y aura un Game 7, ce dimanche à 21h30 !

Les statistiques de ce match de basketball

Enjeu très important cette nuit. Le match se déroule à Indianapolis, mais le Madison Square Garden est quand même plein, puisque les Knicks ont organisé une soirée de diffusion de la rencontre pour les fans de la Big Apple. Est-ce que les fans ont goûté ce qu’ils ont vu ? Sans doute que oui… pour environ 18 minutes.

Deuce is hoopin’ right now 🪣 pic.twitter.com/2ecmGClgDf

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 18, 2024

L’entame est bien disputée entre les deux équipes, marquée par un coup de chaud de Miles McBride, qui trouve à plusieurs reprises la ficelle depuis le parking. La réponse des Pacers est collective, avec des tirs primés de Pascal Siakam, TJ McConnell, Myles Turner… En gros : tout le monde met la main à la pâte.

Puis arrive le milieu de deuxième quart-temps. Jouant au travers d’une blessure qu’on devine assez douloureuse, Josh Hart n’a pas l’impact physique qu’on attend de lui dans une telle soirée. Ses abdos lui font mal, il est bandé à ce niveau là et n’ose plus aller au contact. Sans doute le prix d’une campagne de Playoffs jouée sans la moindre économie.

Josh Hart asked Thibs to be subbed out of game after attempting to play through apparent injury

He returned to the game minutes later pic.twitter.com/Lxfv6SbFxG

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 18, 2024

Sorti une première fois pour souffler, il demande à revenir sur le terrain… sans grand succès : en début de 4e quart-temps, il cède sa place malgré lui et file au vestiaire suite à un rebond disputé avec Pascal Siakam, la grimace sur le visage à cause de la douleur. On en parlait depuis le début de la série : les rotations ultra-limitées de Tom Thibodeau sont payées à prix fort par New York, qui perd ses joueurs un par un.

Josh Hart (abdominal soreness) is out for the remainder of the game.

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) May 18, 2024

Avant la mi-temps, les Pacers claquent un 10-0 au score, prennent une avance notable… et dans de telles conditions de fatigue physique, qui se caractérise par de la douleur pour Josh Hart, mais aussi par une réussite minable pour les cadors des Knicks, en témoigne ce 8/22 au tir de Jalen Brunson, leader offensif des Bockers. Statistique déterminante dans cette partie ? Les rebonds : 47-35 pour Indianapolis, peinture dominée. Sur le plan physique, NYC est dominé.

OBI TOPPIN ON HIS HEAD. pic.twitter.com/r7hYb5K1bz

— Indiana Pacers (@Pacers) May 18, 2024

Une soirée très difficile au global, et les Pacers l’ont bien compris : vitesse d’exécution, de jeu, tout est fait pour appuyer sur la fatigue des hommes de la Big Apple. Une fois l’écart créé, les Knicks ne le rattraperont jamais. +15, +20, c’en est fini des espoirs de New York de plier la série en 6, il faudra batailler à la maison lors d’un ultime Game 7, dans des conditions particulières, car les joueurs semblent tous (ou presque) cramés par le jeu à groupe ultra réduit de Tom Thibodeau. Résultat final ? 116-103 Pacers, rendez-vous à Gotham City pour une ultime partie de basketball. Chez eux, rien n’est acquis, il faudra trouver des ressources insoupçonnées pour espérer remporter la série !