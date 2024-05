Bilal Coulibaly et Dominique Malonga signés par Jordan Brand

Parmi les stars montantes du basket français, il n’y a pas que Victor Wembanyama. Il y a aussi le rookie des Wizards Bilal Coulibaly et la jeune joueuse de Tarbes Dominique Malonga. Les deux ont été sélectionnés dans la liste élargie de l’Équipe de France en vue des Jeux Olympiques cette semaine, et les deux viennent de signer chez Jordan Brand.

Signer pour la première fois avec un équipementier, c’est toujours un vrai step dans une carrière. Encore plus quand cet équipementier est Jordan Brand, référence dans l’univers de la balle orange.

Bilal Coulibaly (19 ans) et Dominique Malonga (18 ans) viennent tous les deux de signer avec la marque de Michael Jordan.

OFFICIAL: Ahead of Paris hosting the Olympics, Jordan Brand has signed both Bilal Coulibaly & Dominique Malonga to a footwear & apparel endorsement deal 📄✍️ pic.twitter.com/dlDR6AJULU

— Nick DePaula (@NickDePaula) May 18, 2024

Wizards Rookie Bilal Coulibaly Has Signed With The Jordan Brand 🔥 pic.twitter.com/QOCDhMRXgo

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) May 18, 2024

OFFICIEL ! Jordan Brand signe 2 pépites françaises, Bilal Coulibaly et Dominique Malonga 🇫🇷🏀 pic.twitter.com/vCH5Z79N6O

— Sneakerologue (@Sneakerologue) May 18, 2024

“Jordan est la marque de la nouvelle génération. Ensemble, nous allons montrer au monde de quoi la France est faite.”

Le message est clair.

Alors que les Jeux Olympiques se rapprochent à grands pas, que ces derniers vont évidemment se dérouler en France, et que l’EDF a la chance de posséder de grands espoirs dans ses équipes masculines et féminines, Jordan Brand n’a pas voulu rater le train. Bilal Coulibaly et Dominique Malonga représentent déjà le présent mais surtout l’avenir des Bleu(e)s.

On rappelle que Victor Wembanyama, lui, a signé avec Nike et que la GT Hustle 2 Alien de Wemby vient tout juste de sortir.

__________

Source texte : Nick DePaula