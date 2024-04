Sneakers addicts, voici votre actualité du jour ! Hier soir, à Paris, Nike a présenté un concept de chaussure nommé A.I.R. aux lignes très futuristes, destiné à Victor Wembanyama. La folie de cette chaussure ? Elle a été conçue par intelligence artificielle, puis affinée par les équipes de la firme de Beaverton.

La paire ne PEUT pas laisser indifférent. Des lignes courbes qui font parler la légèreté, une semelle énorme composée d’une grosse bulle air qui la parcourt presque intégralement… et bien sûr, le Swoosh présent pour rappeler qui est à l’origine de la création de cette chaussure. Nike a révélé hier une paire très spéciale, car liée à Victor Wembanyama. Pas de lacets, aspect très futuriste voire presque science-fiction : dans l’Oregon, l’aspect marketing du surnom auto-attribué d’Alien a très vite été saisi. Découvrez par vous-même.

Nike just unveiled an “A.I.R” concept shoe in Paris for Victor Wembanyama — designed by A.I. and fueled by its Sport Research Lab insights.

What would you want to see in a future @Wemby signature shoe? 👀 pic.twitter.com/rGhpXE6wR1

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 11, 2024

Nick DePaula précise que la firme a utilisé l’IA pour designer le modèle, puis c’est ensuite l’équipe de recherche de Nike qui ont ajusté les détails pour produire ce rendu assez particulier. On aime ou l’on aime pas, mais ici en tout cas, on prend le parti d’en vouloir plus. Tout est très intrigant. L’entreprise a d’ailleurs révélé une série de chaussures concept pour plusieurs athlètes, dans de multiples disciplines. On y retrouve Kylian Mbappé, mais aussi Eliud Kipchoge et Vinicius Jr.

Nike’s A.I.R. lineup of future footwear concepts — featuring AI-informed designs representing “a new co-creation process between teams of Nike designers & innovators and the brand’s elite athletes.” pic.twitter.com/uzs4h4enO6

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 12, 2024



Deuxième indice laissé par la marque de l’Oregon ? Une série de statues éphémères sur la Place de la Bourse à Paris, avec une place de choix pour Victor. La figure porte une paire encore inconnue aux pieds, qui pourrait ressembler à une éventuelle chaussure signature, car le modèle est aujourd’hui inconnu.

Une chaussure signature pour Victor Wembanyama ?

Hier, Nike a dévoilé, à Paris, une paire A.I.R. conçue par l’IA et adressée à Wemby.

La marque a aussi installé des statues Place de la Bourse, incluant un Vic’ portant une paire encore inconnue…

La Wemby 1 ? 🤔 pic.twitter.com/ZyHJTChP7l

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) April 12, 2024

