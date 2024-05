Victor Wembanyama a reçu son lot de compliments de la part de grands joueurs NBA cette saison, anciens ou actuels. Mais peu ont été aussi élogieux que Damian Lillard. Le meneur des Milwaukee Bucks pensent que des gens parleront du Français comme du meilleur joueur de la Ligue dès la saison prochaine.

Les progrès de Victor Wembanyama ont été exceptionnels cette saison, sa trajectoire est stellaire et comme disent les américains, sky is the limit (le ciel est la limite). Damian Lillard, lui, ne lui en fixe aucune. La légende des Portland Trail Blazers imagine le Français grimper vite dans la hiérarchie des stars de la NBA.

Pour le Milwaukee Journal Sentinel, “Dame” a donné son opinion sur l’Alien du Chesneay-Rocquencourt. Une seule phrase, mais qui en vaut mille.

“Je pense que la saison prochaine, Victor Wembanyama sera dans la discussion du meilleur joueur de la NBA.”

Avec 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres de moyenne, “Wemby” a dominé outrageusement dès sa première saison, mais n’a même pas été All-Star. S’il est réélement, dès l’année prochaine dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue, il faudra lui donner le trophée du MIP, la moitié du patrimoine économique de San Antonio et même une petite part du P.I.B français.

On s’emballe, bien sûr, mais il n’est pas commun pour un joueur de cet âge de recevoir ce genre d’éloges et obtenir la reconnaissance de ses pairs est une étape importante dans la carrière d’une jeune superstar de la NBA. Victor Wembanyama est déjà traité comme tel et quelque chose nous dit que ce n’est que le début.

Damian Lillard a vécu de très près l’explosion de l’intérieur de San Antonio puisque c’est un match face aux Milwaukee Bucks qui a été le point de bascule de sa saison. Un match de début janvier, premier “statement” d’une très, très longue série.

Source texte : Milwaukee Journal Sentinel