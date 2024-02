Le premier mesure 2m24 et illumine la France du basket depuis des mois, le second est plus discret mais gagne à être connu. Quoi de mieux qu’une double mixtape franco-française pour commencer une belle journée ? La réponse est dans la question.

Cette nuit Victor Wembanyama a scoré 21 points, a pris 8 rebonds et a distribué 6 crêpes dans la défaite des Spurs face au Magic. Bilal Coulibaly ? 19 points face aux Clippers, pour sa deuxième titularisations.

le point commun entre ces deux joueurs ? Mis à part qu’ils ont été champions de France U13 ensemble, qu’ils ont joué ensemble aux Mets la saison dernière et qu’ils ont été draftés la même année (c’est fou) ? Le point commun c’est que les deux potos participeront le 17 février prochain au Rising Stars du prochain All-Star Weekend, une occasion de plus de remplir la pochette à souvenirs.

Alors en attendant et pour démarrer la journée avec le sourire, on s’envoie quelques highlights en intra-veineuse ? Lets’ go !

1ère sélection… 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐖𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐦𝐚 est sélectionné pour le #PaniniRisingStars Game 2024 !

Une mixtape de ses meilleures actions cette saison 📼

RDV le 16 février 2024 #NBAAllStar⎜@beINSPORTS_FR pic.twitter.com/OB72bwNtcX

1ère sélection… 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐢𝐛𝐚𝐥𝐲 des @WashWizards est sélectionné pour le #PaniniRisingStars Game 2024 !

Une sélection de ses meilleures actions cette saison 📼

RDV le 16 février 2024 #NBAAllStar⎜@beINSPORTS_FR pic.twitter.com/9ZVnQdwD2D

