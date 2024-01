Hier soir Victor Wembanyama jouait en access prime time face aux Cavs. Hier soir Victor Wembanyama a eu du mal à se mettre en route mais il a aussi été renvoyé sur le banc à chaque fois qu’il commençait à chauffer. Jusqu’à un money time qui a failli sourire aux Spurs, histoire de mettre un peu de couleur sur une nouvelle défaite. On se fait les highlights du V pour commencer la journée ?

Grosse match-up hier soir pour Victor Wembanyama. Jarrett Allen sur le buffet pendant les 25 minutes qu’il a passé sur le terrain, un Jarrett Allen qui fait partie des défenseurs les plus méritants de la Ligue à son poste et qui a lui a mené la vie dure. 29 points et 16 rebonds pour le pivot à l’afro, de la grosse défense, un contre et même un autre qui aurait pu être validé, bref Victor en a bien souvent chié hier à Cleveland.

Malgré tout, la fiche globale restera positive. Déjà car le Français termine son match avec 24 points, 10 rebonds, 3 passes et 5 contres, pas mal pour une soirée frustrante, puis car Victor a impulsé en fin de match une vraie dynamique positive aux Spurs. Et aussi car – une fois de plus – les highlights furent de sortie, avec notamment deux énormes contres dans le money time, quelques tirs de loin et le move en train de devenir son move signature, le fameux alley-oop en transition et en se retournant. Pas ça qui fera gagner un titre à San Antonio cette saison mais, encore une fois, on serait bien aigri de ne pas se satisfaire de ce que l’on nous met sous les yeux.

Les highlights des 25 minutes de Wemby face aux Cavs. pic.twitter.com/Sl2pyFKa6H

