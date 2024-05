La formalité Heat écartée cette nuit, les Celtics sont donc les premiers qualifiés à l’Est pour les demi-finales de Conférence. Joe Mazzulla et ses joueurs mettent le cap sur le tour suivant, et auront le luxe de s’offrir au moins un peu de repos en plus par rapport à leurs adversaires. Le boulot a été fait dans le Massachusetts, et plutôt correctement qui plus est.

Les Celtics sont sérieux par rapport au fait de gagner. Après la bourde du Game 2, ils ont passé la seconde et n’ont plus fait dans le détail après cela. Trois victoires propres de rang, merci d’être passé, on n’en parle plus. Une saison régulière bouclée à 64 wins, loin, très loin devant le reste de la concurrence, un avantage du terrain garanti jusqu’à mi-août et une première série de Playoffs avalée en cinq matchs, ces Celtics là vont très vite.

Survive and advance.

Jaylen Brown embraces Celtic fans after taking Game 5 to advance to the East Semis ☘️ pic.twitter.com/tANoCCst42

— NBA (@NBA) May 2, 2024

Par phases, pendant ces Playoffs, les Verts n’ont pas toujours montré ce visage presque parfait et immaculé qui les caractérisait la plupart du temps en saison régulière. Ce soir, le sérieux était au rendez-vous. Les Celtes devaient jouer sans leur troisième option face à un adversaire très blessé lui aussi, mais aux dents longues, et avec un pivot dominant capable de mettre à profit le trou qui apparaissait d’ores et déjà dans la peinture verte. Il n’en fut rien. + 34 Boston à la fin, merci, au revoir. Les C’s ont défendu avec rigueur et tout s’est passé comme prévu. La bande verte termine cette première série de Playoffs avec trois joueurs à plus de 21 points de moyenne sur les cinq matchs, ça c’est du scoring bien réparti : Jayson Tatum, Jaylen Brown et Derrick White ont assuré leur part du contrat, l’attaque de Boston est tout sauf prévisible.

Les Celtics ne pourront normalement pas compter sur Kristaps Porzingis sur la série suivante, lequel devrait faire son retour si qualification en FDC il y a. Cela ne change pas grand chose pour les verts. La prochaine étape c’est donc les Cavaliers ou le Magic, un adversair encore largement à la portée de Boston, et qui arrivera qui plus est exténué de son premier tour. Autant vous dire que Brad Stevens – tout juste élu exécutif de l’année – a déjà préparé le balai, ouais, on y va fort.