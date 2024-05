Pas de Kristaps ? Pas de problèmes. Les Celtics ont annihilé le Miami Heat en même pas une mi-temps, l’absence de Jaime Jaquez Jr. était définitivement celle de trop. Sans grande surprise, Boston avance.

Alors… qu’est-ce qu’on pourrait bien vous raconter sur ce match ? Eh bien disons que grâce un très gros Derrick White, les Celtics ont abrégé les souffrances du Heat et se sont qualifiés en demi-finales de Conférence. Le Heat n’a pas mené une seule minute de tout ce match, Boston a pris les choses en mains dès le premier quart, sans donner une once d’espoir aux adversaires. Jayson Tatum (16 points et 12 rebonds en 32 minutes) et les siens se sont contentés du service minimum pour disposer du Heat ce soir.

41-23 Boston, fin du premier quart.

Abattre l’ennemi.

Y’a pas de ralentir.

41% au tir, 3/29 derrière l’arc (oui) et un quart-temps de jeu entier donné à Thomas Bryant, voilà pour les indicateurs de dégueulasserie côté Heat. Les coéquipiers de Nikola Jovic (…) n’ont pas pu faire grand chose pour surpasser l’obstacle Celtics. Derrick White (25 points en 28 minutes) a eu l’occasion de montrer qu’un top 25 joueurs NBA ne pouvait pas se faire sans lui tant il a été impressionnant de maitrise, et ça fait donc 2-2 entre Celtics et Heat en Playoffs depuis le début de la décennie. Restez sur vos gardes, il y aura peut-être un rendez-vous l’année prochaine pour une énième série entre Floridiens et Massachusettsiens. Si, ça se dit.

Le Heat est en vacances, c’est officiel. On pouvait s’attendre à mieux pour Miami avec l’absence prolongée de Kristaps Porzingis, mais le Heat avait déjà probablement trop donné dans cette série, plus que ce qu’il n’avait vraiment à donner. On retrouvera Bam Adebayo et Nikola Jovic aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et pour le reste de l’effectif, le rendez-vous est donné fin octobre. Côté Boston, ce sera soit les Cavaliers, soit le Magic en demi-finales de Conférence Est.