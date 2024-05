Si vous avez fini ce Game 6 slip, c’est bien parce que la défense des Wolves vous a volé votre pantalon, et que son attaque vous a fait transpirer au point de tomber la chemise. Impressionnante équipe des Wolves, c’est pas une victoire ça, c’est une branlée.

Du point de vue du suspense, ce Game 6 aura duré… 4 minutes. Les deux premiers points pour les Wolves, puis un 9-0 des Nuggets, le champion n’est pas venu pour rigoler. Mdr.

18-0 Wolves, Denver est agressé, pressurisé, acculé, dans les cordes. On retrouve alors les ingrédients entrevus lors des matchs 1 et 2, à savoir que faire un mètre en dribblant devient un exploit pour tout joueur de Denver. En attaque Anthony Edwards confirme ce que l’on pense de lui depuis quelques semaines, à savoir que le débat est clos entre Jordan et LeBron.

La sensation d’étouffement est folle, Denver finira d’ailleurs son match à moins de… 30% de réussite au tir, et Denver finira son match avec une déculottée presque gênante, dans un match où l’écart sera monté jusqu’à 50 points, rendez-vous compte…

A la mi-temps trois joueurs des Wolves avaient déjà pris 9 rebonds, preuve d’une domination sans équivoque dans l’intensité, et jamais les Nuggets n’auront semblé en mesure de lutter plus de deux possessions de suite, harassés qu’ils furent tout au long de ce Game 6, que dis-je de ce périple, de ce chemin de croix.

Très sincèrement que retenir de ce match ? Que les Wolves ont proposé une domination assez… ultime, et cela pour la deuxième fois en dix jours contre les champions en titre, qui avaient eux-même dominé les matchs 3, 4 et 5 d’une manière assez virile.

Cette série est décidément… incroyable, et le dénouement dimanche soir n’en sera que mythique, à notre plus humble avis. Trop hâte.