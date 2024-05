La marche était trop haute. A vrai dire, elle était plus haute que le Heat lui-même. Sans Jimmy Butler, sans Terry Rozier et sans Jaime Jaquez Jr. ce soir, le Heat n’a pas pu voler un deuxième match aux Celtics. Miami peut repartir la tête haute, doit rester actif sur le marché cet été et pourra alors faire de grandes, très grandes choses la saison prochaine.

Oui bah vous vous attendiez à quoi en même temps ? Probablement que Miami aurait pu espérer mieux avec une infirmerie plus vide, en tout cas espérer mieux que ces quatre défaites en cinq matchs. Le Heat s’est accroché, le Heat a tenté de remonter des runs, le Heat a poussé. Bam Adebayo a été héroïque sur cette série. Il a surtout été trop seul. Bam peut être le meilleur joueur de Miami en régulière, il ne doit pas l’être une fois les Playoffs venus. Après une bataille remportée au Game 2, le Heat a laissé filer les trois matchs suivants, sans pouvoir s’appuyer sur un vrai scoreur. Près de 25 points d’écarts avant la mi-temps du Game 5, contre des Celtes sans Kristaps Porzingis, ça veut dire beaucoup de choses. Le Heat a sans doute déjà surperformé en arrivant à remporter un match contre ces Celtics là.

Heat down big in elimination game pic.twitter.com/aWn5ZAcZ7W

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2024



On aurait voulu voir Tyler Herro s’illustrer mieux que ça, on aurait espéré que les ajustements de Erik Spoelstra suffisent pour rendre cette série disputée, mais le Heat partait de très loin. De trop loin. Huitième seed de l’Est avec 46 victoires après une saison régulière pas toujours prise sérieusement et tronquée par les blessures, le Heat a peut-être réalisé cette année que laisser à ce point les défaites s’accumuler avant la postseason n’était pas une stratégie tout le temps viable. Après une énième défaite en play-in face aux Sixers, la perte de Jimmy Butler a scellé le sort de la saison de ce Heat.

The Miami Heat have only led for 56 seconds this entire series. pic.twitter.com/JGygSMFBpT

— BrickWrld (@BRICKW0RLD) May 2, 2024

Une fin regrettable tant l’arrivée à maturation de Bam Adebayo, le bon ajout de Terry Rozier, l’expérience de Kevin Love et les garanties qu’apportaient la présence de Jimmy Butler laissaient présager de belles choses. Auraient-ils pu battre les Celtics au complet ? Sûrement, peut-être. Mais à la fin, c’est le dernier qui reste debout qui gagne la partie. Le Heat n’est plus sur ses deux jambes en ce moment, tandis que les Celtics se tiennent droit sur leurs appuis.

Rendez-vous cet été pour voir ce qui bouge en Floride. Les joueurs majeurs sont sous contrat, et une autre option offensive à qui confier le ballon ne pourrait pas faire de mal au Heat. C’est sûrement par là qu’il faut creuser pour passer ce dernier cap et ne pas voir un Jimmy Butler exténué connaître à nouveau l’enfer de finir une saison sur les rotules.

Jimmy Butler is all smiles on the Miami bench after the Heat lose 4-1 in Boston 👀🍿 pic.twitter.com/xPDIVielCV

— semaJ (@semaJ7272) May 2, 2024