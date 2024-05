Mike Conley élu Coéquipier de l’Année pour la saison NBA 2023-24

Alors que le premier tour des Playoffs NBA s’approche doucement de son dénouement, la Ligue continue de dévoiler ses récompenses au compte-gouttes. En ce mercredi 1er mai, c’est le titre de meilleur coéquipier de l’année qui a été décerné. L’heureux gagnant ? Mike Conley.

Ce n’est pas forcément la récompense la plus prestigieuse parmi les différents NBA Awards, mais c’est sans doute celle qui fait le plus plaisir.

La NBA annonce que le meneur des Wolves Mike Conley a été élu Coéquipier de l’Année pour la saison 2023-24. C’est la deuxième fois que Conley remporte ce trophée, lui qui avait déjà été récompensé au terme de la saison 2018-19 quand il était encore à Memphis. Le joueur de Minnesota devance Mikal Bridges (Nets) et Jalen Brunson (Knicks).

Mike Conley has won the Twyman-Stokes Teammate of the Year Award for the second time, having previously earned the honor in the 2018-19 season.

The award recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on- and off-court leadership as a mentor and role…

— NBA Communications (@NBAPR) May 1, 2024

Le Twyman-Stokes Teammate of the Year Award récompense le joueur qui brille le plus par son altruisme, son professionnalisme et son engagement total envers l’équipe. Mike Conley symbolise parfaitement ces qualités.

Non seulement le meneur des Wolves a réalisé une campagne très solide des deux côtés du terrain pour aider Minnesota à accrocher le podium de l’Ouest, mais il a surtout brillé par son leadership et son expérience. Conley, c’est le coéquipier que tout le monde aimerait avoir dans sa team. Un gars respecté, qui a toujours eu la tête sur les épaules, qui a toujours fait en sorte que son équipe tourne le mieux possible. Et ce peu importe le maillot qu’il a sur le dos. Par ailleurs, sachez que Mike Conley a aussi été récompensé à quatre reprises pour son fair-play. Oui le mec est parfait.

Preuve qu’il est hyper apprécié à Minnesota, la star Anthony Edwards n’a pas hésité à le serrer très fort dans ses bras après la victoire des Wolves sur les Suns dans le Game 2 des Playoffs NBA. Le groupe vit bien comme on dit. Et il vit bien notamment grâce à Mike Conley.

Source texte : NBA