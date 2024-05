Jaime Jaquez Jr. rejoint la (longue) liste des blessés du Heat

Mené 3-1 dans la série face aux Celtics avant le Game 5 à Boston ce soir, le Heat aura besoin de la contribution de tout le monde pour espérer rester en vie. Malheureusement, Miami devra se débrouiller sans son rookie Jaime Jaquez Jr., touché à la hanche.

Encore un soldat de moins pour le Heat, qui commence à avoir l’infirmerie très remplie.

Déjà privé de Jimmy Butler (genou), Terry Rozier (nuque), Josh Richardson (épaule), et devant faire avec un Duncan Robinson diminué (dos), le groupe d’Erik Spoelstra sera donc aussi privé de Jaime Jaquez Jr. dans le match à élimination de ce soir. Le rookie du Heat s’est blessé à la hanche dans le troisième quart-temps du Game 4.

It’s only fitting the Heat might face elimination Wednesday with the difficulty factor turned up another notch.

Jaime Jaquez Jr. (hip) was unable to finish Game 4, writes @Manny_Navarro.

Miami is basically running on fumes and is almost out of bodies.https://t.co/tnfsrSzRRI pic.twitter.com/YNUnR3hLff

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 30, 2024

Au vu de la domination de Boston dans la série, vous nous direz que cette absence supplémentaire ne change pas grand-chose à l’équation finale. Et c’est probablement vrai. Mais Jaime Jaquez Jr. fait partie des joueurs floridiens qui parviennent à contribuer offensivement dans cette confrontation face aux Celtics. Sur les quatre matchs, JJJ tourne à 13 points de moyenne en plus de 30 minutes de jeu. Il a pris la place de Jimmy Butler dans le cinq, et montre qu’il n’est pas effrayé par la grande scène des Playoffs.

Si l’élimination attendue du Heat se confirme ce soir à Boston, Jaime Jaquez Jr. bouclera sa saison rookie de la manière la plus frustrante possible. Avec une élimination et un forfait. Il aurait mérité mieux au vu de sa première campagne NBA, dans laquelle il s’est révélé comme l’un des meilleurs rookies de sa classe de draft (11,9 points, 3,8 rebonds, 2,6 passes, 1 interception, 49% au tir).

Sources texte : ESPN / The Athletic