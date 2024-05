Faisant partie des grands favoris pour être sélectionné en premier choix de la Draft NBA dans un mois, Alexandre Sarr n’est pas insensible au statut de first pick. Bien au contraire.

Pour certains, peu importe la place à laquelle ils sont draftés, le plus important est d’arriver en NBA. Mais pour d’autres, la place compte, surtout quand on est potentiellement un first pick de Draft. Le Français Alexandre Sarr fait partie de la deuxième catégorie.

“Être le premier choix (de la Draft), être le premier de ma classe, je suis un compétiteur donc bien sûr que c’est ce que je veux” a déclaré Sarr via SiriusXMNBA

"Being the first in your class and I'm a competitor, and of course that's what I want"

Être appelé en premier par Adam Silver le soir de la grande cérémonie, ça veut dire beaucoup de choses.

Cela veut dire que vous êtes considéré comme le prospect le plus prometteur de votre classe de Draft, que vous possédez quelque chose en plus par rapport à tous vos concurrents, et qu’une équipe NBA estime que vous avez suffisamment de potentiel pour changer – au moins un peu – la trajectoire de la franchise. Dans le cas particulier d’Alexandre Sarr, ça voudrait dire aussi succéder à Victor Wembanyama pour devenir le deuxième Français de l’histoire à être first pick, le tout deux années de suite. Un joli symbole de la montée en puissance du basket bleu-blanc-rouge au sein des jeunes générations.

Mais être le premier choix de la Draft, c’est un statut qui s’accompagne forcément de beaucoup d’attentes, peut-être encore plus quand on passe tout juste après Wemby. Mais cela ne semble pas faire peur à Alexandre Sarr, qui a récemment souligné ses talents de “game-changer” en défense.

Pour rappel, ce sont les Atlanta Hawks qui possèdent le premier choix de la Draft 2024 après avoir remporté la Loterie NBA. S’ils sont intéressés par Alex Sarr, ils surveillent également de près Zaccharie Risacher, l’autre Français potentiel first pick.

