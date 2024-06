On est à moins d’une semaine. Dans quelques jours, on pourrait avoir deux Français tout en haut de la NBA Draft 2024, trois dans le top 8, quatre au premier tour et cinq au total. Des prévisions records qui nous font trépigner d’impatience, alors que les front office font leurs dernières délibérations pour désigner leur futur candidat. En attendant, nous on se projette une dernière fois sur la place que pourraient avoir nos frenchmen à la NBA Draft 2024.

Zaccharie Risacher, number 1 désigné

Pas grand chose de nouveau sous le soleil pour ce bon vieux Zacch ! Toujours favori chez la plupart des médias sports et autres sites internet spécialisés, le fils Risacher va probablement réussir à faire rimer Zaccharie avec Atlanta avant la fin de la semaine prochaine. On a bien quelques rumeurs annonçant une deuxième place, un pick numéro 4 chez les Spurs au profit d’un Donovan Clingan engrangeant une montée spectaculaire, mais c’est encore le tout premier spot qui est de loin le plus probable pour Zacchos.

D’après ESPN, c’est bel et bien Donovan Clingan le rival numéro 1 de Zaccharie Risacher pour le spot de numéro 1 grâce à un excellent workout qu’il a mené avec les Hawks, où il a très bien shooté et a été très performant à la passe. Pour on ne sait quelle raison, Alexandre Sarr n’a toujours pas fait de workout avec la franchise de Géorgie tandis que Reed Sheppard est pour le moment absent des rumeurs pour le first pick. D’après les dernières sources, le Bressan dispose donc encore d’un léger avantage sur le géant de UConn. Surtout en raison de la compétitivité supplémentaire qu’il serait capable d’apporter aux Pioupious de Trae Young dès la saison prochaine, grâce à son profil rare de grand ailier polyvalent, offrant défense et spacing. Zaccharie a apparemment eu un workout avec Atlanta ce mercredi, qui a probablement clarifié des choses sur son statut.

On croise les doigts pour le first pick.

ESPN l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

Bleacher Report l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

The Ringer l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

NBADraft.net l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

Tankathon l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)*

Zaccharie Risacher was in the building for a workout with the Atlanta Hawks today

He is currently projected to go first overall in ESPN’s latest official mock draft pic.twitter.com/G1dd3JqNdK

— Zach Langley (@langleyatl) June 19, 2024

Alexandre Sarr, parti pour Washington

Il n’est pas exclu que les Hawks sélectionnent Alex Sarr en première position, par contre il est quasiment impensable qu’il ne soit pas sélectionné par Washington en deuxième position si Atlanta ne se laisse pas tenter par le big man. Le mystère Sarr en 1 s’est épaissi après qu’il ait été confirmé que les Hawks n’étaient toujours pas parvenu à faire venir l’ancien de Perth en Géorgie pour un workout. Que cela vienne d’Alexandre ou d’ailleurs, cette situation valorise la piste numéro 2 pour Sarr. Le fit est quasiment parfait pour Alex à Washington, tant le besoin de défense est urgent dans la capitale, sans oublier que l’arrivée du Français dans le rebuild de Washington serait idéale tant le plafond de l’intérieur est élevé. Wait and see.

“J’aime ce qu’ils sont en train de construire” – Alexandre Sarr au sujet des Wizards

ESPN l’annonce en 2è position (Washington Wizards)

Bleacher Report l’annonce en 2è position (Washington Wizards)

The Ringer l’annonce en 2è position (Washington Wizards)

NBADraft.net l’annonce en 2è position (Washington Wizards)

Tankathon l’annonce en 2è position (Washington Wizards)

Tidjane Salaün, direction Lottery

Avec peu de temps pour s’adonner à des workouts depuis la fin de ses Playoffs avec Cholet, Tidjane Salaün a tout de même réussi à se montrer pour Portland, Sacramento et Oklahoma City avant de se faire une entorse à la cheville lorsqu’il passait sous la loupe de San Antonio. Les workouts pour Detroit et Charlotte risquant d’être compromis, en même temps c’est pas plus mal on voit bien l’ailier finir en fin de loterie, même si un pick en sixième n’est pas à exclure, Tidjane n’a pas été invité dans la Green Room pour rien.

Au vu de sa longueur, des promesses au niveau de son tir et du niveau de défense qu’il a affiché, on voit mal un scénario où plus d’une douzaine d’équipes n’appellent pas le Choletais, et on lui souhaiterait presque ce douzième pick – le plus probable – pour se développer au sein d’une équipe du Thunder jeune et kiffante.

ESPN l’annonce en 12è position (Oklahoma City Thunder)

Bleacher Report l’annonce en 12è position (Oklahoma City Thunder)

The Ringer l’annonce en 14è position (Portland Trail Blazers)

NBADraft.net l’annonce en 8è position (San Antonio Spurs)

Tankathon l’annonce en 9è position (Memphis Grizzlies)

Pacôme Dadiet, on espère un pick dès le premier tour

Suite au Draft Combine de Trévise, il était prévu pour Pacôme Dadiet de passer à Brooklyn, Miami, Milwaukee, Orlando, Philadelphia et San Antonio histoire de voir de montrer de quel bois il se chauffe. Surtout mentionné du côté des Celtics ou du Jazz (ce qui n’a vraiment rien à voir en terme de niveau de jeu), le fait que l’ailier n’ait pas retiré son nom de la NBA Draft est un signe encourageant sur les retours qu’il doit avoir au niveau de ses perspectives.

ESPN l’annonce en 30è position (Boston Celtics)

Bleacher Report l’annonce en 29è position (Utah Jazz)

The Ringer l’annonce en 37è position (Minnesota Timberwolves)

NBADraft.net l’annonce en 27è position (Minnesota Timberwolves)

Tankathon l’annonce en 33è position (Milwaukee Bucks)

Add Pacome Dadiet to the list of prospects the Milwaukee Bucks have worked out.

Interesting overseas player who is just 18 years old. Has potential to be a two-way threat. Ranked 32nd by HoopsHype.

pic.twitter.com/HQA7WppwGW

— Dalton Sell (@sell_dalton) June 19, 2024

Melvin Ajinça, on te veut en NBA

Lui aussi passé par Trévise après les Playoffs, Melvin Ajinça est normalement assuré de trouver preneur lors du second tour de cette NBA Draft 2024 qui se tiendra le 27 juin. Annoncé en 40è par ESPN, l’avenir du Français est encore bien flou et il reste le Français pouvant finir dans le range le plus étendu de cette cuvée 2024.

ESPN l’annonce en 40è position (Portland Trail Blazers)

Bleacher Report l’annonce en 44è position (Houston Rockets)

The Ringer l’annonce en 48è position (San Antonio Spurs)

NBADraft.net l’annonce en 58è position (Memphis Grizzlies)

Tankathon l’annonce en 50è position (Indiana Pacers)

Pour ce qui est des deux autres Français encore inscrits à la NBA Draft de cette année, Armel Traoré n’est pour l’instant annoncé dans aucun Mock Draft mais on l’a souvent vu aux alentours de la 65è position dans les top 100 des prospects de cette année, il n’est donc pas exclu de le voir débarquer en fin de second tour. Pour ce qu’il est de Mohamed Diarra qui sort d’une très grosse saison de NCAA où il est allé jusqu’en demi-finales avec NC State, il est très peu probable de le voir se faire drafter cette année.

On se donne rendez-vous le 26 juin dans la nuit pour retrouver nos espoirs français et enfin savoir dans quelle équipe ils vont atterrir. Une génération française all time de chez all time, on peut vous dire que ça ne se rate pas le soir de leur Draft. A mercredi !