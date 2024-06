Frank Ntilikina rejoint le Partizan Belgrade !

Sans club depuis 4 mois, Frank Ntilikina a décidé de retraverser l’Atlantique pour revenir jouer en Europe. Selon les médias serbes, le meneur se serait engagé avec le Partizan de Belgrade !

Alors qu’il s’apprête à débuter la préparation avec les Bleus dans le cadre des Jeux olympiques, Frank Ntilikina a d’ores et déjà réglé la question de son avenir. Exit la NBA, où il n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer malgré des passages aux Knicks, aux Mavs ou encore récemment aux Hornets.

7 ans après avoir fait le grand saut chez l’Oncle Sam, celui que l’on surnommait le French Prince va revenir jouer en Europe et il a trouvé un club ambitieux pour le relancer. Selon le média SportKlub, le meneur de 25 ans se serait engagé avec le Partizan Belgrade. Selon TeleSport, le joueur aurait signé un contrat de 2 ans.

🚨BREAKING: According to our sources, Frank Ntilikina will be the new addition to Partizan! 💥

The French point guard has signed a two-year contract with the Belgrade team, returning to Europe after seven years in the NBA. ⚫⚪

More details on our site and app. 👀 pic.twitter.com/5FO5Zvw3aa

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2024

Le joueur, pour sa part, a confirmé l’information en publiant une story avec un point noir et un autre blanc, les couleurs du club.

Déjà l’an passé, Frank Ntilikina avait été annoncé avec insistance en Europe et le nom du Partizan avait été parmi les prétendants. Le joueur avait finalement donné une ultime chance à sa carrière NBA en rejoignant les Hornets. Mais les blessures puis un contrat résilié en février auront achevé tristement l’aventure NBA du natif d’Ixelles (Belgique).

Au Partizan, Frank Ntilikina aura l’occasion de relancer sa carrière et de retrouver un rôle à la hauteur de son talent sur les parquets européens. Malgré sa défaite en Ligue Adriatique, le Partizan a reçu une invitation pour disputer l’EuroLeague la saison prochaine.

Source texte : SportKlub / TeleSport