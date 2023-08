Frank Ntilikina s’engage pour un an avec les Hornets !

Laissé libre par les Mavs, Frank Ntilikina a trouvé un nouveau point de chute en NBA. Le combo guard s’est engagé avec les Charlotte Hornets pour un an.

Une bonne chose de faite pour Frank Ntilikina ! Actuellement avec les Bleus pour la préparation du Mondial 2023, le meneur tricolore a réglé son avenir en club en signant pour un an chez les Hornets. Il met ainsi fin à toutes les rumeurs qui annonçaient un potentiel retour en Europe, où l’ASVEL mais aussi les clubs de Belgrade étaient prêts à lui faire les yeux doux. Selon les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, le deal de Ntilikina à Charlotte porte sur un an et il n’est que partiellement garanti.

Free agent guard Frank Ntilikina has agreed on a one-year deal with the Charlotte Hornets, Sam Rose of CAA Sports and Olivier Mazet of Maz Sports tell ESPN. Ntilikina played 47 games for Dallas last season. The deal is partially guaranteed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023

Pas énormément utilisé par Jason Kidd l’an passé à Dallas (47 matchs pour 12 minutes de temps de jeu en moyenne), Frank Ntilikina va donc tenter de se faire une place aux Hornets. Avec le départ de Dennis Smith Jr. du côté de Brooklyn, il y a un spot de meneur back-up derrière LaMelo Ball qui semble ouvert. Il faudra pour cela se défaire de la concurrence du rookie Nick Smith Jr., qui a montré des belles choses en Summer League. Deux profils plutôt opposés puisque notre Français est axé sur les missions défensives alors que Smith Jr. est principalement un scoreur. En Caroline du Nord, Franky pourrait par ailleurs retrouver un compatriote puisque Théo Maledon s’est vu offrir une qualifying offer il y a quelques semaines. Une doublette de frenchies chez les Frelons à la rentrée ?

