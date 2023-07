Hornets : Brandon Miller et Nick Smith Jr. ont régalé dans la défaite

De duel Scoot Henderson – Brandon Miller nous n’aurons pas eu, mais l’absence du premier nommé n’a pas empêché le Hornets – Blazers de la nuit de devenir un moment sympa de cette Summer League 2023. Une équipe de Portland en forme, mais surtout deux grosses individualités côté Charlotte, voilà ce à quoi on a eu droit cette nuit du côté de Las Vegas. Brandon Miller, Nick Smith Jr., le talent est là, les promesses aussi.

Alors on désamorce tout de suite, non les Hornets n’ont pas gagné cette nuit face à Portland, mais on a presqu’envie de dire qu’on s’en fout. La Summer League c’est fait pour entamer le travail de polissage sur des diamants bruts, le W sur le boxscore on y pensera plus tard.

Pas des plus à l’aise lors de la Summer League de Sacramento, Brandon Miller a continué de galérer avec ses pourcentages dans ses deux premières sorties dans le Nevada. Si on pouvait déjà apercevoir ce que le Brandon 2ème de Draft avait à nous proposer, on attendait encore de le voir le faire avec efficacité. Chose faite désormais, et pas à moitié. 26 points, 8/15 au tirs dont un 3/6 du parking, y’a plus qu’à terminer la Summer League de la même manière et le B pourra passer un bel été à préparer sa saison rookie.

BRANDON MILLER WITH AUTHORITY‼️ pic.twitter.com/B92U8c0AZk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 12, 2023

Si une telle perf’ du leader estival des Frelons était attendue, Buzz City a dû être bien plus surprise par la ligne de stats de son 27ème choix à la Draft, Nick Smith Jr. L’ami Nick était bien connu pour sa propension à chauffer à la vitesse d’un radiateur électrique, mais les 33 points à 13/20 au tir n’étaient sans doute pas prévus pour si tôt en Caroline du Nord. Solide lieutenant de Brandon pendant trois quart-temps, NSJ a littéralement pris feu dans le dernier quart durant lequel il a doublé tranquillement son nombre de points au compteur.

The Hornets first round picks showed up and showed out tonight 💪

Nick Smith Jr. (33 PTS)

Brandon Miller (26 PTS) #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/C98Eqdyn3Y

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Quelques pénétrations bien senties, un mid-range réglé à la DeMar DeRozan, et une gâchette longue-distance à la place du poignet (4/5), Nick Smith s’est transformé en Nick Smith & Wesson cette nuit à Vegas. Avant cela, et comme son copain Miller, Cke-Ni s’était fait remarquer par son imprécision à Sacramento puis dans le Nevada. Son match référence ? Un 14 points à 6/13 face aux Warriors mercredi dernier. Rien de choquant pour un rookie, mais le garçon vient de toucher une toute nouvelle stratosphère face aux Blazers.

S’il aurait été mal venu d’enterrer les deux bonhommes pour quelques matchs à l’adresse aléatoire, on va aussi se retenir de trop s’enflammer après une bonne perf’ en Summer League. À l’inverse, rien ne nous empêche de kiffer ce qu’on a vu et d’y voir les premières graines vers de plus belles choses encore.