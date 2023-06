On sait tous qu’il n’y aura pas d’hésitation sur le premier pick pour San Antonio, qui sélectionnera Victor Wembanyama. Le suspense à la Draft 2023 débutera vraiment en numéro deux avec Charlotte. À un peu plus d’une semaine de la cérémonie, ce pick #2 n’arrive toujours pas à être départagé entre Scoot Henderson et Brandon Miller.

Les workouts individuels au sein des franchises sont des vrais game changers pour les prospects. Ils peuvent monter un grand nombre de places comme en descendre énormément en à peine un seul mois de temps. Des journées où le seul but est de montrer sa motivation et ses talents pour arriver à leur but ultime.

Parmi les prospects cinq étoiles de la cuvée actuelle, Scoot Henderson a réalisé le dernier de ses deux seuls workouts de pré-Draft 2023. Après celui de Portland la semaine passée, le voilà chez les Hornets pour montrer sa détermination à être choisi avec le pick numéro deux. Et le meneur du G League Ignite aurait montré ses plus grandes qualités, impressionnant ainsi le staff de Charlotte.

“Il a fait preuve d’une condition physique, d’une intensité, d’une explosivité et d’un sens du tir impressionnants, qui laissent présager de bonnes choses pour l’avenir.” – Jonathan Givony pour ESPN

Présager quelles choses ? Pour le moment, Scoot Henderson ne semble toujours pas être la première option des Hornets. Brandon Miller, l’ailier d’Alabama reste devant dans la course au second pick de la Draft 2023 si l’on en croit les mocks. Le poste 3 est aussi l’un des plus grands talents de cette cuvée et c’est tout à fait normal que Charlotte reste ouvert sur son pick en voyant les deux phénomènes que sont Miller et Henderson.

Le dilemme est donc encore grand pour les Hornets, mais il va falloir vite se décider entre le plus grand talent encore disponible qu’est Scoot Henderson, et le fit idéal dans l’effectif actuel de Charlotte, aka Brandon Miller.

Source texte : ESPN