Depuis le début des Playoffs, la plupart des matchs impliquant les New York Knicks possèdent les ingrédients suivants : un scénario un peu fou, un finish dantesque, et des… polémiques liées à l’arbitrage. Rebelote cette nuit, avec une fin de match controversée qui a coûté cher aux Pacers.

Il reste 18,4 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps du Game 1. Le score indique 118-117 pour New York, mais la balle est dans les mains de Tyrese Haliburton. Le meneur des Pacers remonte le terrain face à Donte DiVincenzo. Le pivot d’Indiana, Myles Turner, pose un écran juste derrière la ligne à 3-points. Haliburton le prend, Turner entre en collision avec DiVincenzo, ce dernier tombe, et l’arbitre siffle : écran en mouvement !

The NBA refs are a problem this season. This was not an illegal screen by Turner. pic.twitter.com/IqzRWrbNpi

— Jayden Homuth (@HomuthHockey) May 7, 2024

Le tournant du match, il est probablement là. Les Pacers ne marqueront plus de la soirée et Jalen Brunson mettra le couvercle sur la ligne des lancers-francs. Ce dernier en obtiendra trois, après une première faute sifflée sur Andrew Nembhard avant la remise en jeu des Knicks (un lancer gratos), puis une seconde après la remise en jeu.

Le coach des Pacers Rick Carlisle a évidemment été interrogé après le match sur cette décision arbitrale controversée (l’écran de Turner). Il n’a pas voulu en rajouter… mais on sent bien qu’il a un peu le seum.

“Je ne veux pas parler de l’arbitrage. On ne s’attend pas à avoir les coups de sifflet ici (au Madison Square Garden, ndlr.). Cela aurait été bien s’ils avaient annulé cette décision, mais ils ne l’ont pas fait. C’est comme ça. On a challengé. Ils ont revu l’action. Les gars dans le New Jersey (au Replay Center, ndlr.) étaient d’accord avec eux, donc c’est comme ça.”

Myles Turner, un avis peut-être ?

“C’est mieux quand les arbitres laissent les joueurs décider de l’issue d’un match.”

L’écran en mouvement sifflé à Myles Turner n’a pas été la seule décision arbitrale allant à l’encontre des Pacers en fin de match. Il y a aussi eu ce “kickball” sifflé sur Aaron Nesmith, alors que le score était de 115-115 avec 52 secondes à jouer. Sur un pick-and-roll entre Jalen Brunson et Donte DiVincenzo, les arbitres ont estimé que la balle a touché le pied de l’arrière des Pacers, alors qu’elle a touché… la main. Le ballon a ainsi été rendu aux Knicks alors que ça aurait dû être une interception pour Indiana (ce type d’action ne peut pas être revu à la vidéo). Donte DiVincenzo marquera un 3-points sur la possession suivante (118-115).

Un scénario forcément dur à avaler pour les Pacers, qui ont choisi de rester dignes dans la défaite mais qui gardent forcément cette fin de match en travers de la gorge.

__________

Source texte : The Athletic

Rien de mieux qu’un bête de match de Playoffs ultra gâché par les arbitres. La fin de match là, des deux côtés c’est N’IMP.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

In light of the illegal screen they called on Turner, but didn’t call THIS by Divincenzo?? And then they had to own up to the kicked ball violation, realizing it never even hit Nesmith’s foot. Yikes pic.twitter.com/lVclmRsbDm

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) May 7, 2024

• Pacers had two points from Haliburton not allowed

• Brunson's foul was reversed after review

• Pacers called for kick ball that wasn't kicked

• Myles Turner called for questionable illegal screen pic.twitter.com/b0SRMTJKVG

— Jordan Heck (@JordanHeckFF) May 7, 2024