Quelques jours après l’élimination des Sixers au premier tour des Playoffs, Daryl Morey, président des opérations basket de la franchise, s’est livré devant la presse. Conscient des limites de son effectif, il ne cache pas ses ambitions et la possibilité d’être très actif cet été. Résumé et décryptage.

“Il n’y aura pas de continuité. On aura une continuité avec nos stars et notre coach, mais il y aura beaucoup de changements cette saison (…) Je le dois aux fans, aux propriétaires, à tout le monde, pour faire en sorte que cette équipe soit en mesure de se battre pour des titres.”

Daryl Morey le reconnaît, difficile de placer les 76ers dans les tous meilleurs candidats pour le titre si l’on jette un coup d’œil aux effectifs des plus grosses franchises de la ligue. Au grands maux les grands remèdes, le dirigeant n’exclut presque aucune option. Seuls les jeunes, la paire Joel Embiid – Tyrese Maxey et Nick Nurse sont sûrs de rester.

Élément crucial de l’intersaison de Philadelphie : le contrat expirant de Tobias Harris. Ses 39 millions annuels vont disparaître des tableaux de la compta, et libérer un bel espace pour potentiellement attirer un gros poisson. Et Morey s’imagine déjà à la pêche.

“On pense dans une fenêtre où l’on doit gagner maintenant. On est principalement concentrés sur l’obtention des meilleurs joueurs pour Joel et Tyrese (…) Un ailier, qui peut jouer à un haut niveau et être important en Playoffs.”

On vous en parlait il y a quelques jours, un ailier All-Star semble être la priorité en Pennsylvanie. Trois noms captivent l’attention du front-office pour le moment : Paul George, Brandon Ingram et Jimmy Butler. Avec une grande flexibilité financière (60 millions de dollars), Daryl Morey peut se débrouiller pour attirer un agent-libre au tarif maximum. PG13 peut l’être dès cet été, tandis qu’Ingram et Butler arrivent en fin de deal dans un an. Aucun dossier n’est réglé pour le moment, mais après sept ans sans passer le second tour des Playoffs, les fans attendent impatiemment.

“Wing who can play at a high level in the playoffs.”

– Daryl Morey on the Sixers’ biggest need

(Via @RBPhillyTake) pic.twitter.com/QmAfcupvvP

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 6, 2024

Morey a concédé que le chemin emprunté par son équipe n’est pas le bon, revenant par la même occasion sur le trade de Buddy Hield. “Le fit était moins bon que ce que je pensais” a-t-il expliqué. Si l’on se penche sur la masse salariale de la franchise, on se rend compte qu’une grande partie des joueurs pourrait être libérée cet été : Tobias Harris, Buddy Hield, Nicolas Batum, Robert Covington, De’Anthony Melton, Cameron Payne, Kelly Oubre Jr., Mo Bamba… et bien d’autres. Avec des départs libres qui libèrent beaucoup de place niveau salaires, ou par des sign-and-trade, Daryl Morey dispose d’une petite marge de manœuvre pour mener son projet à bien.

Autre dossier important de l’été, la prolongation de Tyrese Maxey. Éligible à un contrat de plus de 200 millions sur 5 ans, le dirigeant a couvert son jeune All-Star d’éloges, rappelant son niveau fantastique tout au long de la saison.

“On ne se concentre pas vraiment sur la draft pour nous aider (…) On va surtout être une équipe de vétérans”.

Détenteurs du pick 16 à la Draft NBA 2024, les 76ers explorent encore toutes les options. Morey a expliqué que la franchise pourrait sélectionner un jeune, ou bien échanger le pick dans une trade pour un plus gros joueur, ou encore descendre un peu à la draft en récupérant quelques assets. Autrement dit, tout est possible, et il vaudrait mieux s’attendre à tout.

Si l’on résume, le changement, c’est maintenant. Daryl Morey sait qu’il n’aura pas cinquante occasions de profiter du prime de Joel Embiid, et l’horloge tourne dans la cité de l’amour fraternel.

Source texte : Philadelphie Sixers Youtube