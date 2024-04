Auteur de l’action de la nuit lorsqu’il a lâché un énorme tomar après une passe contre la planche, Joel Embiid s’est immédiatement tenu le genou après-coup. S’il est revenu dans le match, il a fini le Game 1 face aux Knicks sur les rotules. De quoi se poser des questions sur sa disponibilité pour les rencontres à venir. Mais les Sixers sont clairs : Jojo a bien l’intention de continuer à jouer.

Quand on a vu Joel Embiid au sol, en train de se tenir le genou dans les dernières minutes de la première mi-temps, on pensait que c’était terminé. Lui qui revient à peine d’une blessure au ménisque était là, comme choqué, regardant le plafond du Madison Square Garden. Il est ensuite retourné aux vestiaires, et on ne l’imaginait pas revenir.

Joel Embiid went back to the locker room after an apparent injury. pic.twitter.com/66CZtqG9z3

— ESPN (@espn) April 20, 2024

Finalement, Joel Embiid est bien revenu et a participé à la deuxième mi-temps du Game 1. Une deuxième mi-temps où il était logiquement diminué, terminant cette dernière avec 11 points à 2/11 au tir alors qu’il était parti sur des bases de MVP en début de match.

Suite à la rencontre, le coach Nick Nurse a été interrogé sur la disponibilité d’Embiid pour la suite de la série. Ce qu’il faut retenir ? C’est que Joel va continuer à jouer, jusqu’au bout.

“Je ne pense pas qu’on va le shutdown [ne plus le faire jouer, ndlr.]. C’est un battant, il se bat. Et il veut absolument continuer à jouer.”

Même son de cloche chez l’arrière All-Star Tyrese Maxey.

“C’est un battant, toujours. Il va toujours essayer de jouer et donnera tout pour son équipe. Donc, s’il pense pouvoir jouer, il jouera, c’est sûr.”

Ce n’est pas la première fois qu’Embiid sort sur blessure depuis qu’il est revenu sur les parquets début avril. Mais là, sous les yeux de toute la planète basket et sur son tout premier dunk depuis son retour, l’inquiétude s’était démultipliée.

On va évidemment surveiller l’état de santé de Joel Embiid lors des jours à venir, et son statut pour la suite de la série face aux Knicks. On sait déjà que Jojo ne sera pas à 100%, mais sera-t-il au moins à genre 70% de ses capacités ? Philadelphie en aura en tout cas bien besoin après la défaite du Game 1…

__________

Source texte : ESPN