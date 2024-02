C’était attendu, c’est désormais confirmé : touché au ménisque la semaine dernière face aux Warriors, Joel Embiid vient de passer sur la table d’opération. Il sera réévalué dans un mois environ.

Reverra-t-on Joel Embiid sur les parquets NBA cette saison ?

C’est la question que tout le monde se pose actuellement. C’est encore trop tôt pour se prononcer mais ce qui est sûr, c’est que le MVP de la NBA ne sera pas sur les terrains lors des quatre prochaines semaines minimum. C’est ce qu’annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cette news va dans le même sens que celle balancée par l’insider Shams Charania hier, qui parlait d’un à deux mois d’absence dans le meilleur des cas.

How Embiid’s recovery goes over next few weeks will be paramount but there continues to be a belief that the door isn’t closed on the possibility of the reigning MVP’s return this season, sources tell ESPN. https://t.co/FsrRukSREb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2024

Ce qu’il faut retenir aujourd’hui, c’est que Joel Embiid et les Sixers ne sont pas encore prêts à faire une croix sur la saison 2023-24. Comme l’indique Woj, on espère toujours un retour du MVP du côté de Philadelphie, mais cela dépendra de l’évolution de sa rééducation lors des semaines à venir.

Y’a plus qu’à croiser les doigts…

__________

Source texte : ESPN