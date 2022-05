Cela ne vous a pas échappé, ce mercredi, Boston a breaké Miami à l’extérieur et mène désormais 3-2 dans cette finale de conférence. La contre-performance de Miami a encouragé un certain Joel Embiid à renfiler le masque de Troel Embiid sur Twitter. Du grand art.

La majorité des joueurs NBA sont aujourd’hui en vacances. Forcément, avec ce temps de pause, il est logique que certains commencent à se tourner les pouces. Quoi de mieux, lorsqu’on a de la notoriété et du second degré, que de faire jaser un peu la toile. Personne ne sait dans quelle ville ensoleillée se trouvait Joel Embiid hier soir, pendant le Game 5 entre Miami et Boston, mais une chose est sûre, il était en grande forme sur Twitter. Le Camerounais, après enfilé un nouveau masque, celui du Troel. On l’a déjà vu sortir de belles frasques ou photos par le passé, mais hier Embiid a balancé une phrase courte qui a fait exploser le réseau de l’oiseau bleu : « Miami a besoin d’une autre star ». Et c’est parti pour les spéculations. Les fans du Heat sont forcément heureux, et ceux de Philly semblent faire la même tête que Westbrook en 2013, avec son fameux « What ? What are you talking about ? ». Et du coup, comme pour toute soirée de débat sur Twitter qui se respecte, les deux fanbases se sont échangées quelques noms d’oiseaux. Une situation que le pivot a désamorcé tout de suite, à sa manière : « Ok vous êtes tous stupides mdr ».

Miami needs another Star — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) May 26, 2022

Ok y’all are stupid lmao😂😂😂😂 — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) May 26, 2022

Et bien cher Troel Embiid, primo ce n’est pas super sympa, et deuzio de vraies interrogations peuvent être soulevées. Tout d’abord, parce que la relation avec Jimmy Butler est plus apaisée qu’on le croyait, et que les deux se sont soutenus mutuellement à la fin de la demi-finale de conférence en souhaitant à chacun « le meilleur pour la suite ». Les deux ont été partenaires chez les Sixers le temps d’une saison, et l’histoire ne s’était pas finie comme prévue avec une élimination en demie sur le shoot de Kawhi et une frustration visible de Butler sur ses coéquipiers et ses dirigeants. Les deux pourraient vouloir retenter le coup ailleurs et le Heat semble être une parfaite destination pour cela. Rien d’officiel là dedans évidemment, mais on n’est jamais à l’abri d’une Paul George. L’arrivée de Joel à Miami permettrait à Butler de passer le relais lorsqu’il n’est pas très inspiré à l’instar de son dernier match. Cependant, ce transfert enverrait certainement Bam Adebayo ailleurs (chez les Sixers sûrement) car sinon un problème de place ou d’ego aura lieu. Enfin, tout ce blockbuster trade n’est que purement spéculatif à l’heure actuelle. On s’emballe, mais c’est aussi la NBA. Spéculer.

Joel Embiid s’est bien occupé la nuit dernière en donnant un festin aux adeptes de l’oiseau bleu. Troel était bien de retour. On attend d’autres sorties de ce fanfaron pour de nouveau égailler nos nuits, mais attention à ne pas se mettre Philadelphie dans le cornet, ça pourrait la mettre mal quand même.

Source : Twitter @JoelEmbiid