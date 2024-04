Joel Embiid sera prêt pour affronter le Heat au Play-in Tournament

Absent hier pour la dernière rencontre de saison régulière, Joel Embiid sera bien opérationnel pour le match du play-in tournament mercredi contre Miami. C’est son coach Nick Nurse qui l’annonce.

Quand on a appris que Joel Embiid était forfait pour la rencontre face aux Nets hier, forcément on a commencé à s’inquiéter un peu. Car Philadelphie avait encore des choses à jouer lors de l’ultime journée, et on s’attendait donc à voir le MVP en tenue. Et puis bon, son genou a pris quelques coups depuis qu’il est revenu de sa blessure au ménisque début avril.

Mais le coach Nick Nurse l’assure : Joel Embiid sera prêt pour affronter le Heat mercredi au Play-in Tournament.

L’absence face aux Nets hier, c’était surtout par précaution. Embiid a participé intégralement au dernier entraînement des Sixers et il n’y a donc aucune raison qu’il ne soit pas en forme pour tenter de porter Philadelphie vers les Playoffs. Pour rappel, le vainqueur de la rencontre opposant les Sixers au Heat se qualifiera pour le premier tour face à New York. Le perdant devra l’emporter contre Chicago ou Atlanta dans le deuxième match du play-in.

Depuis son retour sur les parquets le 2 avril, Joel Embiid a disputé cinq matchs pour des stats de… 30,4 points (49,5% au tir, 48% de loin, 88% aux lancers), 9,2 rebonds, 5,2 passes, 1,4 steal et 1,2 contre en seulement 30,5 minutes de moyenne.

