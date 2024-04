La saison régulière est terminée et avant de filer vers le Play-In Tournament, place à la dernière manche des Finales de G League. La nuit prochaine (à 3h), on saura si le OKC Blue d’Ousmane Dieng et Olivier Sarr parviendra à décrocher le titre face aux Maine Celtics.

La dernière journée de saison régulière nous a fait perdre le nord, au point de rédiger une preview avec un peu d’avance. Cette fois, c’est bien la bonne avec la rencontre entre le OKC Blue et les Maine Celtics prévue cette nuit à 3h du matin. Une rencontre décisive puisque le champion G League 2024 est décidé au meilleur des 3 matchs. Les deux équipes étant à égalité 1-1, tout se jouera donc sur 48 minutes. La série est revenue dans le Maine et ce sont donc les Celtics qui auront le soutien de leur public pour faire la différence.

The fight for the crown continues 🏆

Don’t miss a second of the action as No. 2 @MaineCeltics and No. 3 @okcblue head into Game 3 of the #NBAGLeagueFinals presented by @Youtubetv! Tune in to ESPNU Monday night at 9 PM/ET to witness history and discover who emerges as CHAMPS! pic.twitter.com/UsF3zbUcww

— NBA G League (@nbagleague) April 14, 2024

Pour nos Français Ousmane Dieng et Olivier Sarr, c’est l’occasion de remporter un premier titre en carrière. Le premier va devoir enchainer car on l’a vu jouer (18 minutes) la nuit dernière avec le Thunder. Dieng sera néanmoins indispensable pour aider OKC à l’emporter, tout comme Olivier Sarr, qui devra prendre le dessus sur Neemias Queta dans la raquette. Pour le reste, on retrouve quelques joueurs qu’on a pu voir à plusieurs reprises à l’étage supérieur comme Jordan Walsh ou encore JD Davison pour les Celtics. Attention aussi à Drew Petterson, en confiance sur ces Finales avec quasiment 25 points de moyenne et un coup de chaud à 3-points au dernier match.