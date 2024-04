Highlights : les 33 points de Sekou Doumbouya face à Cholet Basket

Face à Cholet Basket, Sekou Doumbouya a été l’élément principal de la réussite de Roanne. La Chorale prend la victoire contre le club des Mauges, et l’ex-joueur des Pistons a brillé statistiquement : 33 points. Une petite mixtape, en détente.

Lorsqu’il s’engage avec Roanne, les interrogations autour de Sekou Doumbouya sont grandes : quel niveau de jeu peut-il afficher ? Est-ce enfin le BON plan pour se relancer sportivement ? Autant de questions balayées par des matchs tous plus impressionnants les uns que les autres. Hier, face au Cholet d’un Tidjane Salaün à 15 points et 6 rebonds, il s’est amusé : 33 points, 3 rebonds, 1 passe à 65% au tir dont 5/6 à 3-points. De quoi assurer la win pour Roanne et maintenir les chances de se maintenir possibles.

Source : Skweek