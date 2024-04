Moins d’un jour après avoir décroché leur place en Playoffs, les Suns ont décidé de prolonger un membre clé de leur roster : Grayson Allen. Celui qui a brillé cette saison dans l’ombre du trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal est récompensé d’un nouveau contrat !

70 millions de dollars sur 4 ans (17,5 millions la saison), avec une player option sur la dernière année.

Voilà le nouveau deal que vient de signer Grayson Allen (28 ans) avec Phoenix. La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce lundi après-midi.

Phoenix Suns guard Grayson Allen has agreed on a four-year $70 million contract extension with a player option, Mitch Nathan, Aaron Mintz and Steven Heumann of @CAA_Basketball tell ESPN. pic.twitter.com/RWX8VVsxGR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2024

En dernière année de contrat cette année, le dossier Grayson Allen faisait partie des plus importants sur le bureau du propriétaire des Suns Mat Ishbia. Car on parle d’un role player très précieux dans le collectif des Cactus, role player qui réalise sa meilleure saison en carrière : 13,5 points, 4 rebonds, 3 passes et presque 1 interception de moyenne, le tout à 50% au tir et surtout 46% à 3-points (et 88% aux lancers-francs). On parle tout simplement du meilleur sniper de la saison NBA 2023-24. Et d’un joueur parfaitement complémentaire avec le Big Three KD – Booker – Beal.

Pour toutes ces raisons, Ishbia n’a pas hésité à sortir le chéquier pour conserver son joueur. Même si ça va lui revenir très très cher.

En effet, comme l’indique Woj, la masse salariale de Phoenix va grimper à 206 millions de dollars en 2024-25, avec plus de 100 millions supplémentaires en luxury tax. Ça pique. Mais dans le même temps, les Suns sont d’ores et déjà menottés sur le marché de la Free Agency/transferts à cause de leurs grosses dépenses (130 millions sur le Big Three, 147 avec Jusuf Nurkic), ce qui signifie que prolonger leurs propres joueurs est le seul vrai moyen de conserver un supporting cast de qualité dans la course au titre.

Grayson Allen led the league in 3PT% this season

Some of his best games

32 PTS (9/15 3PT)

32 PTS (8/17 3PT)

31 PTS (9/14 3PT)

29 PTS (9/14 3PT)

28 PTS (8/12 3PT)

26 PTS (8/13 3PT)

26 PTS (7 3PT in 1 quarter)pic.twitter.com/VPugzEY6zi https://t.co/aaLryS9iYT

— Ballislife.com (@Ballislife) April 15, 2024

Au final, on est sur une prolongation de contrat assez logique au vu de la saison d’Allen ainsi que des grosses ambitions de Mat Ishbia.

Source texte : The Athletic