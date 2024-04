Grayson Allen (Suns) s’est blessé à la cheville

Élément important des Suns, Grayson Allen s’est blessé à la cheville cette nuit lors du Game 2 de la série entre Phoenix et Minnesota. En voulant défendre sur Mike Conley, le sniper des Soleils est retombé sur le pied du meneur des Wolves. Conséquence ? La cheville a tourné salement, et le joueur est directement rentré au vestiaire, sans retour.

Quelle mauvaise nouvelle pour les Suns. Déjà en difficulté avec une première défaite encaissée très logiquement lors du Game 1 contre Minneapolis, voilà que Phoenix risque de devoir faire sans Grayson Allen pour sans doute plusieurs matchs. L’arrière s’est blessé assez durement à la cheville sur une réception ratée, et est sorti direction le vestiaire assisté par le staff de la franchise.

Grayson Allen had to be helped to the locker room after stepping on Mike Conley’s foot.

Hope he's alright 🙏

Auteur d’une prestation discrète lors de l’entame de série, il n’a pas échappé – comme le reste de son équipe – a l’étreinte très sérieuse des Wolves défensivement parlant. Au Game 2, il a inscrit 3 points seulement, mais il reste le genre de profil capable de faire basculer un match avec quelques flèches primées pile quand il faut.

C’est une perte préjudiciable pour Phoenix, qui n’a pas réussi à suffisamment varier ses sources d’apport au Game 1 pour vraiment mettre les Wolves en difficulté défensivement. Sans Grayson Allen pour possiblement plusieurs matchs, à première vue des images, cela s’annonce encore plus compliqué. La franchise a annoncé qu’il ne rejouerait pas cette nuit, avant de s’incliner 105-93.

INJURY UPDATE: Grayson Allen (right ankle) will not return.

