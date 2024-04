Les Clippers officiellement qualifiés pour les Playoffs après avoir battu Phoenix (92-105)

Le match a été un peu disputé en deuxième mi-temps, mais sans Kawhi Leonard ni James Harden, les Clippers n’ont mis qu’un quart-temps à mettre les Suns K.O. debout. 37-6 après 12 minutes, et une victoire qui s’est très logiquement dessinée à l’issue de la rencontre. Le push de Phoenix dans le money time a montré la volonté du groupe de Frank Vogel, mais les Soleils sont partis de (bien) trop loin.

Les statistiques !

Aucune réussite des Suns pendant 10 minutes. Voilà comment résumer en une phrase ce match, puisque même après la fin de cette disette offensive carrément triste, Phoenix n’a jamais réussi à revenir à moins de dix points durant la partie. Sur le banc, des joueurs hagards pendant la première douzaine de minutes, ne comprenant pas ce qu’il se passe sur le terrain. Un spectacle bien embarrassant pour les fans.

Paul George, Russell Westbrook, Ivica Zubac, Amir Coffey, Terance Mann, Norman Powell. Tous vont terminer la partie à plus de 10 points, avec une magnifique ligne pour Russ West : 16 points, 15 rebonds, 15 passes à 7/17 au tir, 199e triple-double en carrière pour Brodie. Une partie ultra-complète qui a comblé tant bien que mal l’absence de Kawhi Leonard, mais aussi de James Harden.

Russell Westbrook in a win over KD and the Suns tonight

16 PTS

15 REB

15 AST

pic.twitter.com/byCr0DhCoK

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) April 10, 2024

Les Suns ont eux connu une soirée terrible. 1/11 au tir pour Devin Booker ! Seuls Bradley Beal et Kevin Durant ont tiré leur épingle du jeu, avec respectivement 19 et 21 points, même si les pourcentages sont encore une fois très moyens (voir statistiques). À noter le push entamé par les locaux en deuxième mi-temps, qui n’a pas trouvé le succès escompté mais qui a au moins eu le mérite de réveiller un peu une salle sous sédatifs.

Niveau classement, ce succès conforte la 4e place des Clippers qui comptent désormais une série de 4 victoires de suite, sont qualifiés pour les Playoffs, et sont couronnés champions de la division Pacifique 2023/24. Pour Phoenix, c’est bien moins drôle : Les Suns repassent 7e (les Pelicans ont gagné), et ne comptent qu’un succès d’avance sur les Kings, 1,5 sur les Lakers et 2 sur les Warriors. Rien n’est fait, et ils peuvent encore jouer un barrage 9-10 de l’Ouest au Play-in la semaine prochaine !

Pacific Division Champions ✅

2024 Playoffs 🔜 pic.twitter.com/ws8xn5fn4U

— LA Clippers (@LAClippers) April 10, 2024

Le point classement !